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【BNO移民】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　英搵工不易當地6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩

商業 22:28 2020/10/22

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市場研究機構Censuswide在英國訪問了2000名16至25歲的年輕人，發現他們因疫情而失業、中斷教育或培訓的情況嚴重。

BNO居留簽證明年1月31日起接受申請，5年付250英鎊（約2500港元）。所有合資格申請BNO（英國國民（海外）護照）的香港人，都可申請。

然而，在疫情未穩定下，到英國找工作暫時並不容易。最近一份研究就指，英國超過3成年輕人表示，他們已放棄找尋一份理想工作，疫下只求穩紮穩打，「任何工作」（any job）也願意做。

事實上，聯合國旗下國際勞工組織在8月曾稱，有42%仍在工作的年輕人，因疫情而減少收入。以英國王儲查理斯名義成立的王子基金會（The Prince's Charities Foundation）本月初委託市場研究機構Censuswide，在英國訪問了2000名16至25歲的年輕人，發現他們因疫情而失業、中斷教育或培訓的情況嚴重。

【BNO移民】智庫組織倡英國試行4天工作　助遏失業率再攀升？

【失業率】中小企「招聘意向」指數回升　分析師：料失業率升幅將放緩

報告顯示，英國多達6成年輕人擔心沒有工作，其中半數並非在讀書、受聘或接受培訓中的年輕人，更擔心永遠找不到工作。

另有4成年輕人認為，他們的未來目標將不可能再實現；約4成受訪者則稱，他們將永遠不成功；更有36%對來年失去希望。王子基金會英國行政總裁Jonathan Townsend表示，調查結果反映疫情不僅打亂了年輕人至關重要的教育，更影響培訓和工作機會。「這削弱了他們對未來的信心，甚至令他們覺得永遠無法成功。」

受訪青年中，有一半人來自較貧窮家庭，Townsend形容，這種「願望差距」對背景不太好的人而言，打擊最大。「我們必須支持他們提高技能、接受再培訓及獲得工作機會，否則將承受他們失去志氣和長期失業的惡果，從而影響經濟復甦。」

英國國家統計局（ONS）早前公布最新就業數據，5月至7月的失業率為4.1%，8月的就業人數更比3月時減少69.5萬人。申領失業救濟人數高達270萬，較3月多120.8%。失業情況最嚴重的是16至24歲年輕人，就業人數減少15.6萬至363萬，65歲以上人士則減少9.2萬至128萬。

責任編輯：姚慧儀

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