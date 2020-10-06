【第四季策略】港股第四季料先跌後彈 建銀籲逢低買入 薦10隻精選股 科技消費為主

建銀國際發表《第四季港股投資策略報告》，指恒指目前仍處於熊市波動區間（市盈率9至11倍）上限，估計第四季會先跌後反彈，波幅介乎20000至25000點。而第四季的回調，將提供中長期難得的逢低買入良機，並推薦10隻股份，當中科技及消費主題各位3隻。

報告指出，港股在中期業績過後，盈利再次下調，年初至今累計下調28%，導致港股預測市盈率上升。恒指目前23000點對應為11倍預測PE，仍處於熊市區間上限，指收波動中樞有所下移。

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建銀估計，第四季度初期，全球市場將會進入新的動蕩窗口，主要風險因素包括：新冠疫情第二波提前到來，但疫苗上市的時間仍有很大不確定性；隨著10月15日談判期限的臨近，英國硬脫歐的風險顯著上升；美國總統大選的不確定性及可能導致的政治混亂；聯儲局調整貨幣政策框架後，美國貨幣政策進入觀望期，而第二階段財政刺激計劃難產。

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該行預期，恒指第四季先跌後反彈，波動區間預計介於20000至25000點，外圍擾動令港股波動率上升。到接近年底時，憧憬明年疫情、經濟和外圍環境等因素將有所改善。4季度市場的回調，將再次提供中長期難得的逢低買入良機。

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在選股方面，增長股將走向分化和資金再配置，內需為主的互聯網、軟件、電子硬件抗跌力相對較強。傳統價值股和周期股雖然缺乏明顯的催化劑，但汽車、燃氣、水泥和高股息的中資金融股將具備一定的防御性，通關一旦有進展將為超賣的本地概念股帶來估值修復機會。

此外，10月26至29日召開的十九屆五中全會將聚焦「十四五」規劃及2035年遠景目標。雙循環、自主創新和5G應用、進口替代、制造業升級、碳中和、鄉村振興、新型城鎮化和區域協調發展等料將成為主題關鍵詞。

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記者：李兆明