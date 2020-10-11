【內房數據】萬科上月合同銷售按年增逾10%　 一文看清內房9月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房股9月份銷售數據。

內地房地產發展商9月銷售續勝市場預期，券商富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的內房股期內銷售按年增22%，年初至今則升12%，雖然中央限制多家大型銀行新增涉房貸款佔比降至30%以下，但預期第四季銷售仍會表現不俗。以下本報綜合各大內房股9月份內房數據，貨幣單位均為人民幣。

房企融資「三道紅綫」或成內房緊箍咒，到底誰踩綫最嚴重？詳情看【下一頁】

萬科 （02202） 9月份合同銷售金額545.4億元，按年增10.65%，合同銷售面積371.0萬平方米。首9個月合同銷售面積3,264.8萬平方米，合同銷售金額4,927.6億元，按年增3.6%。

弘陽地產 （01996） 9月份的合約銷售金額為87.93億元，按年增89.5%，銷售面積為58.2萬平方米，平均銷售價格為每平方米15,115元。首9個月累計合約銷售金額為568億元，按年增約30%，銷售面積為397萬9平方米，平均銷售價格為每平方米14,309元。

融信中國 （03301） 9月合約銷售約155.9億元，按年增加15.6%，合約建築面積約為76.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,488元。首9個月合約銷售額約為1001.2億元，按年增加6.5%，合約建築面積約為455.2萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,995元。

正榮地產 （06158） 9月合約銷售為142.6億元，按年增長32%，合約銷售建築面積約為81.5萬平方米，均價約為每平方米17,500元。首九個月合約銷售金額約為961.56億元，按年增長6.8%，合約銷售建築面積約為613.8萬平方米，均價約為每平方米15,700元。

世茂集團 （00813） 9月的合約銷售額約322.1億元，按年增0.4%，合約銷售面積184.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,446元。首9個月計合約銷售總額約為2,012.2億元，合約銷售總面積為1147.6萬平方米，按年分別上升16%及18%，平均銷售價格為每平方米17,533元。

富力地產 （02777） 9月權益合約銷售總金額約140.1億元，銷售面積達約115.13萬平方米，按月分別上升29%和18%，按年則分别上升24%和11%。首9個月總權益合約銷售金額約866.3億元，銷售面積達約739.萬平方米。

美的置業 （03990） 首三季合同銷售金額約838.3億元，按年增18.4%，而相應的已售建築面積約740.5萬平方米。

陽光100中國 （02608） 9月合同銷售額約14.26億元，對應合同銷售面積約12.67萬平方米。首9個月累計合同銷售額約56.33億元，對應合同銷售面積約48.2萬平方米。

中國金茂 （00817） 9月得簽約銷售金額160億元，簽約銷售建築面積約84.6萬平方米。首9個月累計取得簽約銷售金額共計1618.2億元，簽約銷售建築面積約853.6萬平方米。

中國恒大 （03333） 9月1日至10月8日38天內，實現合約銷售金額1,416.3億元，合約銷售面積1,641.7萬平方米。年內累計實現銷售5922.5億，完成全年6500億銷售目標91%。

遠洋集團 （03377） 9月協議銷售額為約160.3億元，按年升19%，銷售樓面面積為約69.23萬平方米，按年下降2%，銷售均價為每平方米約23,200元，按年升21%。首9月的累計協議銷售額約760.3億元，按年下降14%，銷售樓面面積為約385.4萬平方米，按年下降12%，銷售均價為每平方米約19,700元，按年下降3%。

德信中國 （02019） 9月合約銷售金額約61.1億元，按年增89.8%，合約銷售面積約30.1萬平方米。首三季累計合約銷售金額約441.8億元，按年增37%，累計合約銷售面積約200.6萬平方米。

禹洲集團 （01628） 9月份的合約銷售金額為116.54億元，按年增41.8%，銷售面積為72.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,058元。首9個月累計銷售金額為770.6億元，按年增57.7%，累計銷售面積為471.2萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,355元。

中海外 （00688） 9月合約物業銷售金額約為348.92億元，按年增20.5%，相應的已售樓面面積約為157.51萬平方米，按年持平。首9個月合約物業銷售金額約2,571.86億元，相應的累計已售樓面面積約1370.67萬平方米，分別按年增加4.3%及降低0.4%。

寶龍地產 （01238） 9月的合約銷售額為81.02億元，合約銷售面積52.6萬平方米。首9個月合約銷售543.23億元，按年增20.4%，合約銷售354.1萬平方米，按年增27.2%。

中國海外宏洋 （00081） 9月份合約銷售額80.62億元，按年升1.02倍，合約銷售面積61.1萬平方米，按年升62.4%。首9個月累計合約銷售額446.04億元，按年升15.6%，合約銷售面積372.9萬平方米，按年升4.6%。

保利 （00119） 首9個月合約銷售額約為341億元，按年增18.4%，合約銷售面積約為190.6萬平方米。

金地商置 （00535） 9月合約銷售總額約94.98億元，按年升24.2%，而期內合約銷售總面積約42.71萬平方米，銷售均價為每平方米約22,200元。首9個月累計合約銷售總額約527.36億元，按年增20.6%，銷售總面積約228.41萬平方米。

中駿集團 （01966） 9月合同銷售金額約120.15億元，合同銷售面積65.8萬平方米，按年分別增長85%和30%，平均銷售價格為每平方米18,254元。首9個月累計合同銷售金額約690.3億元，累計合同銷售面積470.8萬平方米，按年分別增長26%及7%，平均銷售價格為每平方米14,661元。

融創中國 （01918） 9月合同銷售金額約689.4億元，按年增長9.6%，合同銷售面積約490.6萬平方米，合同銷售均價約14,050元每平方米。首9個月累計合同銷售金額約3,806.9億元，按年增長3.03%，累計合同銷售面積約2,724.5萬平方米，合同銷售均價約13,970元每平方米。

銀城國際 （01902） 9月總合約銷售額為34.15億元，按年下跌17.7%，合約建築面積約21.1萬平方米及平均合約售價約為每平方米16,205元。首9個月總合約銷售額約為120.3億元，按年下降10.79%，總合約建築面積約為67.8萬平方米及平均合約售價約為每平方米17,738元。

綠城中國 （03900） 表示，9月綠城集團取得銷售6,321套，銷售面積約73萬平方米，當月銷售金額約為201億元，按年升68.9%，銷售均價約為每平方米27,760元。首9個月綠城集團取得合同銷售面積約453萬平方米，合同銷售金額約1,139億元，按年增43.3%，其中歸屬於集團權益金額約為639億元，按年增43.6%。

時代中國 （01233） 9月合同銷售約為103.45億元，按年增37.5%，簽約建築面積約為68.2萬平方米。首三季累計合同銷售金額約為597.11億元，按年增17.9%，簽約建築面積約為421.1萬平方米。

中國奧園 （03883） 9月物業合同銷售額約120.8億元，按年增長13.7%。首三季物業合同銷售額累計約833.6億元，按年增長6.1%。

大發地產 （06111） 首9個月累計合同銷售金額約為200.98億元，按年增長約59%；累計合同銷售面積為135.9萬平方米，平均銷售價格為每平方米約14,793元。

碧桂園 （02007） 9月股東權益合同銷售金額約646.3億元，按年增加25.3%，權益合同銷售建築面積約759萬平方米，較去年同期增加31.67%。

力高集團 （01622） 首9個月合約銷售約為225.1億元，建築面積約282.6萬平方米，按年分別增長34.1%及80.2%。

花樣年 （01777） 9月銷售額為約52.83億元，按年增逾1.1倍，相應已售建築面積為約35.8萬平方米，平均售價為每平方米約14,771元。首三季累計銷售額為約326.94億元，按年增46.4%，相應已售建築面積為約237.4萬平方米，平均售價為每平方米約13,772元。

景瑞 （01862） 9月合約簽約銷售額約24.63億元，按年增31.1%，合同銷售面積約為11.3萬平方米，合同銷售均價約每平方米21,640元。今年首三季合約簽約銷售額約為156.38億元，按年增1.8%，合同銷售面積約為70.2萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,277元。

當代置業 （01107） 9月合約銷售額約45.55億元，按年增46.4%，其中物業合約銷售額約45.1634億元，車位合約銷售額約3888萬元，物業合約銷售面積約46萬平方米，銷售均價每平方米約9,816元。首9個月合約銷售額約269.1614億元，按年增7.2%，其中物業合約銷售額約人民幣265.2638億元，車位合約銷售額約3.9億元，物業合約銷售面積約261.5萬平方米，銷售均價每平方米約10,145元。

綠城管理 （09979） 9月的代建項目取得合同銷售面積約45萬平方米，合同銷售金額約68億元。首9個月的代建項目累計取得合同銷售面積約318萬平方米，合同銷售金額約為468億元。

建發國際 （01908） 今年首3季累計合同銷售金額約565.81億元，合同銷售面積約300.70萬平方米，按年分別增長約80.93%和約75.6%，平均銷售價格為每平方米約18,800元。

值得留意是，建發國際上周宣布分拆物管業務赴港上市，建發物業亦已遞交上市申請。

【新股IPO】建發國際擬分拆物管業務主板上市

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編輯：袁諾曦