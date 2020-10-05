【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力

新世界（00017）旗下大圍站柏傲莊即將開價。新世界營業及市務部總監黃浩賢早前說，項目參考同區同系「溱岸8號」定價，強調以市價推盤。不過，里昂並不看好，且發表報告指，在目前市況下，該盤定價或有壓力。至於花旗則指現在是好時機推盤，料柏傲莊銷售強勁，而且項目平均價格高，將利好新世界。

大圍站上蓋命名為柏傲莊 新世界如何定價？【下一頁】

事實上，「柏傲莊」最大賣點是交通方便，皆因大圍站傲踞屯馬綫及東鐵綫之交匯，貫通東西連接南北。此外，項目設有約 65 萬平方呎的大型商場，解決區內多年沒有大型商場的困局。

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發展商說，柏傲莊將參考同區「溱岸8號」定價，強調以市價推盤。資料顯示，「溱岸8號」位於大圍車公廟路8號，主打兩房及三房單位，實用面積約506至2,389平方呎。據中原網站顯示，「溱岸8號」8月成交實用呎價約18,750元，而兩房叫價要近1,000萬元。

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