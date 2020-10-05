【特朗普確診】基金景順：搖擺選民或票歸拜登　拜登當選初段美股料見拋售

美國總統特朗普上周確診，為市場投下「震撼彈」。基金公司景順之亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，特朗普染疫有機會成「搖擺選民」歸票民主黨總統候選人拜登的關鍵催化劑，繼而令拜登獲勝的可能性增加。景順又指，如民主黨在選舉中大勝，美國股票初期可能會出現拋售。

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趙耀庭解釋，在特朗普「中招」的消息公布前，民意調查早已顯示拜登「領先並拋離」特朗普一定的距離，而特朗普確診不僅一夜間令其與他的政府在「應對肺炎疫情」上的手法受到質疑，選舉討論焦點亦因而更難從肺炎疫情轉至其他議題。他形容，特朗普的「競選策略暫時受到打擊」，拜登獲勝的可能性則有所增加。

考慮到部分市場人士認為拜登一旦擔任總統，或會降低對企業營運利好程度，故「如果民主黨在選舉中大勝，包括入主白宮和嬴得參議院並保留眾議院控制權」，政府或會對能源等行業實行進一步監管，並增加企業稅。在此情況下，他預計美國股票初期可能會出現拋售，美元亦可能會貶值，並有機會導致投資環境有實質變化。

但他強調，參考過往數據，不論民主還是共和黨管治，美股市場均表現不俗，故「任何一黨都不能稱在該黨治下的經濟或金融市場會表現較出色」。

趙耀庭又認為，拜登治下的華府長遠來看，將對亞洲經濟體和市場有利，因為他可能會落實較少破壞性的貿易政策，並減少中美之間的激進言論。

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編輯：莫亦熙