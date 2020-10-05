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【388】摩通唱好港交所受惠「雙循環」經濟模式　目標價升至410元

即市財經 16:25 2020/10/05

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摩通預期，隨包括A股期貨在內的MSCI一系統產品於未來12個月陸續登場，將帶動港交所的期貨及期權交投。

摩根大通唱好港交所 （00388） 前景，發展以「最好的尚未來臨」為題的報告，調高港交所評級至「增持」，目標價上調9.3%至410元。摩通指，港交所近日股價從9月高位回落約8%，跑輸恒指，但回調變相為買入港交所提供更佳的入市點。

李小加年底提早離開港交所，暫時不離開香港，可看【下一頁】

內地推動「雙循環」經濟模式，摩通表示，經濟政策將惠內本土的科技、消費、金融及工業，有助提高上市公司的價值，而互聯互通渠道可將全球資金與境內資本市場互通，隨政策重心轉移，港交所將會直接受惠，預期未來數年港交所可有高估值。

摩通認為，傳統上第四季股市交投較為淡靜，但今年第四季料有不同，因新股市場持續有新股（IPO）登場，而且出外旅遊的可能性大減，預期第四季的交投與首三季相若。

港交所第三季的衍生工具交投量按季增加19%，摩通預期，隨包括A股期貨在內的MSCI一系統產品於未來12個月陸續登場，將帶動期貨及期權交投。

相關文章：【李小加退任】港交所易帥　大摩：整體發展方向不變、重申增持

相關文章：【港交所股價】港交所據報籌建「FiNI」平台　助縮短IPO T+5周期

 

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編輯：陳韻妍

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