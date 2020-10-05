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【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　入場費、認購方法、保證回報、派息機制一文睇清

理財智慧 16:33 2020/10/05

分享：

金管局今日公布新一批通脹掛鈎債券（iBond）發行詳情。

認購期：由10月23日（星期五）上午9時 至 11月5日（星期四）下午2時

上市日：將於11月16日發行，11月17日正式在聯交所上市及買賣

最低認購金額：1萬元

年期：3年，債券到期日會全數付清本金予投資者

認購方法：持有香港身份證居民可申請，金管局建議市民在疫情下，以電子方式經銀行、中央結算、券商認購

發行總額：發行額為100億元，按需求可增至150億元

配發機制：先向合資格申請者派發一手債券，剩餘手數許可，向申請兩手或以上的投資者配發一手債券；剩餘手數許可，向申請三手或以上的投資者配發一手債券，如此類推，直至剩餘手數不足再進行配發，剩餘手數會以抽籤形式配發

派息機制：浮息—以定息日最近6個月按年平均通脹率計算，首個定息日為2021年5月3日；固定息率部分2厘，以較高者為準。每半年派息一次。

保證回報：由過往1厘上調至2厘

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

債券 疫情 香港金融管理局 通脹 派息 香港身份證 iBond
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