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Cineworld將關閉英美院線　或致4.5萬人失業

環球政經 17:14 2020/10/05

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受新冠肺炎疫情影響，連鎖影院Cineworld（CINE.L）將於本周關閉在英美的院線業務，未來或高達4.5萬人失業。

Cineworld於周一（5日）表示，受影響職位包括清潔工、保安及公司內的員工。Cineworld指，正考慮以各種方式籌集更多資金；此外，其將於周四（10月8日）關閉543間在美國的Regal院線及在英國127間Cineworld及Picturehouse院線。有外媒報道提及，以上3個戲院於2021年之前都不會營業。Cineworld又指，將會繼續監察情況，並調節未來的市場計劃。而公司目前的計劃則是減少成本並保留現金。

新冠肺炎致閉園 迪士尼宣布裁2.8萬名員工：【下一頁

消息一出後，Cineworld Group PlC (CINE.LN)股價跌最少50%。在新冠肺炎疫情期間，娛樂場所均大受影響，華特迪士尼於上周二（29日）宣布，主要受新冠肺炎疫情影響，將裁2.8萬名員工，主要是美國主題樂園會較受影響。至今，迪士尼加州冒險樂園仍然關閉。公司在信內提及，是次裁減的兼職員工佔67%。

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責任編輯：黎淑雯

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