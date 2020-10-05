【阿里巴巴9988】阿里入股免稅零售商Dufry 於中國成立合資企業

內地科網巨頭阿里巴巴（09988）部署踏足免稅零售領域，集團同意購入不多於9.99%的瑞士免稅店集團Dufry AG股份，並計劃與Dufry聯手在中國成立合資企業，將數碼能力與旅遊零售業務結合，進一步拓展中國市場。阿里今升2.3%，收報282元，成交額達71億元。

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Dufry計劃以增加資本籌集不超過7億瑞郎（約58.9億港元）的資金，而阿里巴巴將參與其中。私募股權投資公司Advent International Corp.亦計劃投資不超過4.55億瑞郎（約38.2億港元）。

Dufry是全球最大的免稅零售商，業務遍佈65多個國家和地區。但疫情令公司大受打擊，上半年收入按年跌逾六成，股價更跌至近10年低位。另外，受海南免稅政策的推動，內地消費力回流之下令中國的免稅零售規模大增。當中，中國中免的銷售額增至191億元人民幣（約217億港元），快將超越蟬聯6年的Dufry，成今年全球免稅零售公司收益最高的企業。

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