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【企業責任】疫情無損企業實踐環保　逾750企業參與中銀企業環保大獎

商業 16:00 2020/10/05

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香港工業總會及中國銀行（香港）有限公司自2015年起合辦「中銀香港企業環保領先大獎」，而今年的獲獎各單亦正式出爐。（蘇穎琪攝）

全球氣候日趨反常，近年來不少企業亦開始採納環保措施。為鼓勵更多香港及泛珠三角地區的企業實踐環保，香港工業總會及中國銀行（香港）有限公司自2015年起合辦「中銀香港企業環保領先大獎」，而今年的獲獎各單亦正式出爐。

【企業求生讀心術】出版市場縮小　日印刷商研「情緒字體系統」發揮讀心能力

【抗疫要求】企業難捱「一刀切」措施　多個業界冀政府更精準抗疫

香港工業總會主席葉中賢博士表示，受疫情影響及外圍環境仍嚴峻，然而工商業進行環保的步伐未有停止，2019年有761家企業報名參與該比賽，合共完成2600個環保項目，較上年增加120企業及1200環保項目，增幅達20%。他又指，對工總而言，社會上實在需要更多重視環境的企業，積極負上對社會的責任，為工商界帶來更多元化正面改革。

評核機構於實地評核及初步評審後，挑選了19家企業入圍，並由18位來自政府，大專院校及業界代表評審甄選出最終的13家得獎企業。最終分別由香港飛機工程有限公司（製造業），憑藉有助節省用水和減少飛機碳排放的環飛機乾洗技術，以及東方海外貨櫃航運有限公司（服務業），以有效提升海運業務營運效率和減低船隻燃料消耗的機器人顧問解決方案，從眾多參賽企業中脱穎而出，成為金獎得主。

【企業傳承】翡翠玉器行第三代轉型　逆市開店大吸年輕人及外國客

記者：蘇穎琪

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