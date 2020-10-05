【收銀車日程表】10月13日至明年1月10日　服務時間地點一覽

金管局的「硬幣收集計劃」自2014年10月推出以來廣受大眾歡迎，至今年8月23日，2輛「收銀車」已進行了74萬宗交易，收集了共5.98億萬枚硬幣，總面值8.8億港元。

兩部「收銀車」今周的服務時間及地點如下：

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兩部「收銀車」兩部「收銀車」截至2021年1月10日的日程如下：

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兩部「收銀車」在全港18區輪流服務，每部「收銀車」會在同一地點停留一星期，服務時間由上午10時至晚上7時。市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包，包括支付寶香港、八達通O! ePay、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay，或將款項放入車內的公益金捐款箱。硬幣收集服務不收費用。

因應新冠肺炎疫情，「收銀車」有預防措施，包括：

定期消毒收銀車上人多接觸的地方，如門柄及扶手等

向市民提供消毒搓手液

為市民上車前量度體溫；只容許體溫正常的市民上車使用服務

市民在收銀車內必須戴上口罩

適當排隊安排以減少人羣聚集，市民在車外排隊等侯服務時需要互相保持適當距離

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責任編輯：楊子瑩