【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」

疫情緩和，購買力湧現，中原陳耀堂說，剛過去的中秋長假，屯門區睇樓氣氛熱鬧，期內錄得約20宗二手成交。值得留意的是，有業主三年前買入屯門「細價樓」上車，實用面積不足300平方呎，現趁市勢好轉，而且三年禁售期剛過，即賣樓套現賺錢，打算「樓換樓」。

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中原陳耀堂說，屯門時代廣場E座中層6室，實用面積272平方呎，原叫價435萬元，剛以425萬元易手，實用呎價15,625元。代理續說，原業主於2017年以373萬元買入上址，因打算換樓，所以賣樓套現，持貨3年，現帳面獲利52萬元。

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事實上，屯門時代廣場位處區內市中心，交通四通八達，配套齊全，向來不乏租客，加上樓價相對其他地區「低水」，有一定剛性需求，故屋苑承接力向來較強，樓價自然有保證，而原業主亦於短短三年內，賺得52萬元，可轉買大單位。

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