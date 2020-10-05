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【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」

股樓投資 16:04 2020/10/05

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疫情緩和，購買力湧現，中原陳耀堂說，剛過去的中秋長假，屯門區睇樓氣氛熱鬧，期內錄得約20宗二手成交。值得留意的是，有業主三年前買入屯門「細價樓」上車，實用面積不足300平方呎，現趁市勢好轉，而且三年禁售期剛過，即賣樓套現賺錢，打算「樓換樓」。 

【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？【下一頁

中原陳耀堂說，屯門時代廣場E座中層6室，實用面積272平方呎，原叫價435萬元，剛以425萬元易手，實用呎價15,625元。代理續說，原業主於2017年以373萬元買入上址，因打算換樓，所以賣樓套現，持貨3年，現帳面獲利52萬元。  

【買樓理財】近年買樓要輸錢？　何文田半新盤三年料蝕47萬【下一頁

事實上，屯門時代廣場位處區內市中心，交通四通八達，配套齊全，向來不乏租客，加上樓價相對其他地區「低水」，有一定剛性需求，故屋苑承接力向來較強，樓價自然有保證，而原業主亦於短短三年內，賺得52萬元，可轉買大單位。 

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撰文 : 黃卓賢

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