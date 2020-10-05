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【時代終結】末代Note系列手機　三星擬明年推出

科技 17:30 2020/10/05

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韓國媒體爆料指，Samsung即將於明年推出最後一代Note系列手機，完成其最後一次的歷史任務。

三星（Samsung）早前宣布，將為Galaxy S21引入S pen手寫筆，有業界就猜測Samsung將於明年取消Note系列手機。日前再有韓國媒體爆料指，Samsung即將於明年推出最後一代Note系列手機，完成其最後一次的歷史任務。

Galaxy Note 20 Ultra用戶反映　屏幕亮度低導致畫面變綠

據《韓國先驅報》報道，Samsung將會把Note系列主打的S Pen功能，移施到S系列手機。據早前消息指，Galaxy S21系列將於今年年底或明年年初正式發布，其中的Galaxy S21 Ultra將搭載Exynos 2100和Snapdragon 875晶片，並運行Android 11系統，而最觸目的就是將率先引進S Pen手寫筆功能，藉此刺激S系列的銷量。

雖然報道未有透露Galaxy Note系列正式終結的日期，但消息來源則確認Samsung正計劃取消Note系列，並將其特性轉移到S系列手機中。對於目前產品線的調整，三星預計將利用Fold系列取代原先Note系列的定位。

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責任編輯：施雯雯

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