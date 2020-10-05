【日本經濟】日本央行行長﹕日本經濟前景不確定性極高

▲ 日本央行行長黑田東彥表示，將堅定地實施寬鬆政策

日本央行行長黑田東彥在網路會議發表講話時，對日本經濟和通脹前景表示悲觀。他表示，儘管日本經濟形勢嚴峻，但已經開始復甦，不過目前日本經濟的前景不確定性仍然極高。他提到目前日本經濟和通漲存在下行風險，日本央行將繼續保持2%的通漲目標，「堅定地」實施寬鬆政策，必要時會「毫不猶豫地」增加寬鬆政策。

黑田東彥在9月23號（星期三）提到，日本在4至6月GDP出現負增長，出口貿易嚴重受挫。自今年三月起，為應對疫情所帶來的影響，央行已經推出130萬億日元的特別援助計劃幫助企業渡過難關，無上限地購買日本政府國債 （JGBs） ，並加大購買交易所買賣基金（ETF） 及日本房地產投資信託基金 （REITs） 規模，以穩定市場。

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編輯﹕賴奕羚

▲ 日本央行行長黑田東彥表示，將堅定地實施寬鬆政策