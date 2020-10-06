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【美股分析】不懂揀股有何選擇　三類新經濟ETF尋寶（下）

股樓投資 07:34 2020/10/06

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股壇近期掀起「新經濟」的浪潮，強勢大型增長股如「FAANG」固然備受關注，但對於追求經濟新趨勢帶來額外回報的投資者而言，美股中亦有不少類型的新經濟主題的交易所買賣基金（ETF）供投資者選擇。

【美股分析】不懂揀股有何選擇　三類新經濟ETF尋寶（上）【 下一頁

2.大市型ETF

第二類是大市型ETF，以SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF（KOMP）為例，該ETF追蹤 S&P Kensho New Economies Composite Index， 雖然標榜投資於能夠透過自動化、機械人和人工智能等新技術，以顛覆性創新改變傳統行業以及經濟的公司。但KOMP持倉涵蓋股票高達395隻，基金的持倉相當分散，首十大持倉合共佔比僅達一成（見表二）。不過基金回報亦跑贏大市，自3月23日至今升幅高達74.34%。

KOMP首十大持有股份（數據截至9月30日）

3.主動型ETF

第三類則為主動性ETF，以ARK Innovation ETF（ARKK）為例，該ETF是方舟投資（ARK Invest）推出的一隻主動型ETF，同樣是專注投資破壞性創新（Disruptive Innovation）的公司，涉及領域包括基因科技、工業創新、下一代互聯網及金融科技等，基金持倉中至少65%是投資者於相關產業。與KOMP相比，ARKK的持倉相對集中很多，前十大持股佔比高達52.5%，當中特斯拉佔比就高達一成（見表三）。

近期特斯拉股價自高位回調近兩成，方舟投資仍看好該公司在電動車產業將維持領導地位，並將目標價維持在2024年升至7,000美元（即拆股後的1,400美元）。事實上，有「科技股女神」之稱的方舟投資創辦人兼基金經理Catherine Wood是特斯拉的長期「大好友」，早於2014年10月就已經開始買入特斯拉，她旗下的多隻基金都重倉持有Tesla，帶動基金大漲不少。以ARKK為例，基金自3月23日大漲139.17%，其中28%的增長就是由Tesla貢獻。

不過縱使ARKK回報驚人，投資者仍要留意的是，該基金的成敗主要繫於個別科技企業，當中不少仍尚未盈利，無法達分散風險之效，若其中一隻科技股出現問題，極有可能拖累基金整體表現。

ARKK首十大持有股份（數據截至9月30日）

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編輯：李勝男

Tesla 機械人 經濟 美股 股票 ETF 基金 Fintech 人工智能 新經濟

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