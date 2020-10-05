【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）

▲ iBond保證回報2厘，更勝不少港元定存息率

政府發行的通脹掛鈎債券（iBond），金管局舉行iBond 2020發布會，財政司司長陳茂波周日先預告，iBond 2020保證息率由以往1厘上調至2厘，市料環球低息、經濟增長緩慢，料iBond 2020息率調高，對市民吸引力較以往iBond都要高。金管局宣布，iBond發行額最高可增至150億元，較以往上限100億元再加碼。

歷年iBond認購情況

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金管局高級助理總裁劉應彬、金管局主管（貨幣及結算）阮志才、中銀香港和滙豐都有代表主持會議。

以下為記者會主要內容

【16：29】認購手續費最高0.15%，但機構可自行決定豁免相關收費，而中銀及滙豐兩間牽頭行已決定豁免。

【16：28】持有效香港身份證市民可經配售銀行、香港結算公司或證券經紀認購iBond 2020。

【16：27】iBond投資者可在銀行場外市場賣出，有16家銀行出任莊家，會提供確實買入價和回購保證；另外設有聯交所市場，由投資者經經紀行買賣。

【16：22】iBond浮息視乎定息日最近6個月按年通脹率計算，首個定息日為2021年5月3日；固定息率部分則為2厘，以較高者為準。

【16：20】滙豐稱，重覆申請將不會受理，會以單一身份證號碼識別為一次申請，申請。

【16：16】iBond 2020 每單位債券發行價100元，起始認購額1萬元，會繼續以「循環分派」機制分配。

【16：10】iBond 認購期10月23日上午9時至11月9日下午2時，總共9個交易日，較以往多兩個交易日，將於16日發行，11月17日正式在聯交所上市。中銀香港和滙豐為零售部分聯席安排行，疫情下，劉應彬建議以電子方式認購。

【16：09】劉應彬表示，iBond2020是以往iBond的加強版，按最新通脹率派息，保證回報達2厘，每半年派息一次，為期3年。

iBond 2020發行額為100億元，港府可以按需求最高增加至150億元，持有香港身份證居民可申請。

【16：08】劉應彬表示，iBond 2016年不再發行，因通脹回落、息率回升未有合適時機推出，但各國央行加碼放水應對疫情的經濟危機，通脹風險不容忽視，而且目前投資環境，投資高手都可能損手，iBond可提供安穩投資選項。

【16：05】發布會開始

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上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉指，對上一次iBond認購人數逾50萬，他估計今次一定會超額，特別是息率遠勝一般定期存款。

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編輯：麥德銘、趙穎妍