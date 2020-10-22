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【iBond 2020】iBond保證回報2厘、明起認購　發行額最高150億元

即市財經 16:25 2020/10/22

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iBond保證回報2厘，更勝不少港元定存息率

iBond（通脹掛鈎債券）將於10月23日上午9時起接受認購，至11月9日下午2時截止，總共9個交易日，較以往多兩個交易日。iBond每單位債券發行價100元，起始認購額1萬元，會繼續以「循環分派」機制分配。另外，iBond認購手續費最高為0.15%，不同銀行或會收取存倉費、託管費等不同費用，但機構可自行決定豁免相關收費，而中銀及滙豐兩間牽頭行已決定豁免。

iBond認購有何優惠？銀行券商優惠一覽，可見【下一頁】

iBond認購重點日期

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金管局在iBond 2020發布會中宣布，iBond發行額最高可增至150億元，較以往上限100億元加碼，而保證利率提高至2厘，每半年派息一次，為期3年。

甚麼是iBond？歷來首日回報如何？詳見【下一頁】

金管局高級助理總裁劉應彬解釋，今次保證利率提升至2厘視乎多個市場環境因素而定，包括銀行定存水平等，又指現時環境低通脹及低息，相信保證回報提升2厘可提升iBond吸引力，有助增進市民認識，從而推動債券市場發展。他又指，如認購超過100億元，當局會儘量滿足。

螞蟻集團IPO好還是iBond好？詳見【下一頁】

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉指，對上一次iBond認購人數逾50萬，他估計今次一定會超額，特別是息率遠勝一般定期存款。

可參考歷年iBond認購情況，以考慮認購幾多手

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追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】 

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編輯：麥德銘、趙穎妍

債券 iBond 陳茂波 香港金融管理局 通脹

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