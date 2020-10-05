【樓市泡沫】瑞銀全球樓市泡沫指數 7大城市上榜 歐洲佔5席 香港首跌出3甲　

香港樓市長升不跌，港人常慨嘆樓價太貴，瑞銀財富管理近日發布《2020年全球房地產泡沫指數》顯示，香港在全球25個主要金融中心之中，樓市泡沫評分排名，從去年的第三位跌一級，排名第4，不過仍是亞洲區唯一具有樓市泡沫的城市。

在報告分析的全球25個金融城市當中，有7個城市具泡沫風險，當中5個是歐洲城市，排名第一的是德國慕尼黑，已是連續第二年成為全球樓市泡沫風險最高的城市。至於香港，曾於2018年同一調查報告中，樓市泡沫風險全球第一，到2019年降至第三，今年再跌一級排名第四。

全球7大具地產泡沫風險城市

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其他城市方面，溫哥華、倫敦、東京、洛杉磯、紐約、悉尼等被認為高估，但沒有冒泡沫的風險。芝加哥是唯一被低估的城市。

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瑞銀財富管理指，樓市在疫情下表現相對理想，樓價受惠於政府刺激、抵押貸款援助和低利率等多個因素支持。瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele提醒，就業和家庭收入前景的不確定將很大程度影響樓，大多數城市的租金已在下滑，表明了當援助消失，加上收入壓力增加時，可能會出現調整。

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記者：李兆明