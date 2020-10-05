【中芯國際】高盛：若中芯的成熟及先進工藝均受影響　盈利將大減五成

▲ 中芯國際確認美國出口禁令，美國將限制部分美國供應商向中芯供應設備、配件及原材料。

中芯國際 （00981） 確認美國出口禁令，美國將限制部分美國供應商向中芯供應設備、配件及原材料。高盛指，按兩情景分析中芯在美國禁令下的前景，而哪一種情景會出現，視乎中芯能否從美國以外的供應商之中，獲得成熟工藝相關設備。高盛維持中芯目標價28.7元。

高盛稱，美國禁令下，中芯可能導致兩種情景，1）中芯依然可以拓展成熟工藝產能，但先進工藝將受影響；2）成熟工藝、先進工藝均會受影響。高盛指，情景1將導致中芯資本開支大減45%，純利於2020至2028年降15%；情景2將導致資本開支大減90%，盈利下降約50%。

中芯囤貨半年防封殺，可見【下一頁】

中芯指，集團正在評估該出口限制對生產經營活動的影響，基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於中芯未來的生產經營可能會產生重要不利影響。

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編輯：陳韻妍