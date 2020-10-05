【十一黃金周】內地消費股強勢體育用品股領跑　李寧漲逾7%破頂

▲ 市場憧憬內地國慶假期十一黃金周銷售表現造好，內地消費股走強。

市場憧憬內地國慶假期十一黃金周銷售表現造好，內地消費股走強，波司登 （03998） 午後曾升最多15.8%，高見2.78元，現升近11%，報2.66元。體育用品股全綫強勢，李寧 （02331） 愈升愈有，升7.6%，破頂見38.75元，年初至今股價累升逾6成，而李寧市值亦升至961億元，逼近千億市值。

安踏 （02020） 升5.5%，報84.5元，年初至今累升逾2成，特步 （01368） 升逾6%，報2.44元，滔搏 （06110） 升3.9%，報11.12元，361度 （01361） 部分贖回2021年到期7.25厘票據，股價彈3%。

至於其他消費股，半新股華住集團 （01179） 升4%，周黑鴨 （01458） 升6%，海低撈 （06862） 及九毛九 （09922） 分別升逾5%及4%。

據微信支付公布的數據顯示，10月1日至3日景區及酒店行業微信支付交易額較五一黃金周增長83%及71%。而據文化和旅遊部數據中心測算，10月1日至3日全國共接待遊客3.16億人次，實現旅遊收入超過2000億元人民幣，以此推算收入按年恢復近7成。

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編輯：袁諾曦