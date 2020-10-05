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【登陸月球】阿聯酋擬2024年探月車登陸月球

科技 16:30 2020/10/05

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阿聯酋宣布，將於2024年發射無人探測器，登陸以前從未探索過的月球表面。

在首個火星探測器「希望號」順利發射後，阿聯酋隨即宣布，將於2024年發射無人探測器，登陸以前從未探索過的月球表面。假如計劃能夠如期實現，屆時將會成為首個阿拉伯國家，亦是全球第4個能夠登陸月球的國家，並將獲得更多有關月球的第一手資訊。

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阿聯酋副總統兼總理謝赫穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid）表示，除在近期發表的火星探測器「希望號」外，新計劃將完全由阿聯酋自行設計，並在阿聯酋本地製造，而不會再與美國合作設計。

又指，是次的探月計劃將由當地的工程師和研究員負責開發，探月車將由其亡父Rashid bin Saeed Al Maktoum命名，重將10公斤，並配備兩個高解像鏡頭、一個顯微鏡頭、一個熱成像鏡頭，以及一個探測器，以研究月球的表面。

根據阿聯酋公佈的資料顯示，計劃預計下年落實，並在2022年於阿聯酋境內開始建造，有望在2024年完成測試，發射升空和執行探月任務。阿聯酋期望探月任務能夠探究月球土壤，以及表面的熱性質，探月車亦會收集影像再傳送回地球。同時，阿聯酋亦希望透過是次計劃，測試尖端物料科學、機械人技術和移動技術。

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若任務成功，阿聯酋將是繼美國、蘇聯、中國後，第4個派送探測器登月的國家。據悉，印度於去年亦曾發射登月器，不過在著陸前失聯，最終被迫宣布任務失敗，而同年以色列的探測器則在月球表面墜毀。

責任編輯：施雯雯

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