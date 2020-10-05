白宮醫生承認特朗普服用地塞米松 外界推測病情其實不輕？

美國總統特朗普確診新冠肺炎消息一出馬上引起外界不少猜測，消息同時影響市場表現。近日有外媒指特朗普病情有好轉跡象，看來距離康復出院不遠。

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不過，有專家留意到特朗普的醫療團隊使用了類固醇藥物「地塞米松」（Dexamethasone）資料他，令人懷疑特朗普早前的病情其實不輕。地塞米松是屬於人工合成皮質類固醇藥物，主要可減低人體炎症反應，對治療嚴重過敏、哮喘等功效顯著。但有研究指地塞米松對輕症患者無用，因此此藥物大多數應用在重症患者身上。

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特朗普的白宮私人醫生康利（Sean Conley）向外界表示特朗普的病情良好，同時承認他需要服用地塞米松，令外界出現猜測，懷疑特朗普病情其實不輕。

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責任編輯：翁嘉陽