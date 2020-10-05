【新冠疫苗】歐洲正加快審批牛津疫苗 有望成首款獲批疫苗

新冠疫情全球大流行，各界均寄望盡快有疫苗推出。彭博社報道指，歐洲監管機構正加快審批牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗，或意味牛津的新冠疫苗會是首款獲歐洲批准的新冠疫苗。

彭博社報道指，歐洲藥品管理局 （European Medicines Agency）已就牛津的新冠疫苗展開「滾動式審查」（rolling review），意即監管機構現已開始查閱牛津的臨床測試數據，而非等待牛津主動提交，以加快審批該款疫苗。

英國政府指無可能全民接種疫苗 未成年人無份 【下一頁】

Moderna料美國大選前疫苗不會面世 【下一頁】

不過，歐洲藥品管理局表示，當局正查閱牛津的初步臨床測試，但不代表在證明到該疫苗的安全性及效用前，就能得出結論。

牛津新冠疫苗早前曾因測試者出現「不能解釋的疾病」，而一度暫停測試。阿斯利康當時發聲明指，每當有「不能解釋的疾病」（unexplained illness）在臨床測試上發生，暫停測試是「正常操作」（routine action）。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：林嘉莉