  • 30°C
香港時間 : 20201005日 (一) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】眾安銀行推扣帳卡 用戶可自選卡號

即市財經 15:04 2020/10/05

分享：

眾安銀行推出銀行卡

眾安銀行宣布，即將推出Visa扣帳卡ZA Card，特點是容許用戶可自訂扣帳卡最後6位數字，該行將分階段推出虛擬卡和實體卡。由即日起至10月12日，現有銀行用戶可以優先預訂卡面數字。

眾安銀行又指，將邀請不同商戶成為ZA Card特選商戶，使客戶在消費時可賺取回贈；現時該行已公布Deliveroo成為特選商戶之一。另外，ZA Card用戶之後可透過該行手機應用程式認證網上交易，取代現時常見的SMS一次性密碼。新扣帳卡將支援Apple Pay。

現時已推出銀行卡的虛擬銀行包括匯立銀行及Mox。

相關文章：

【虛擬銀行】虛銀系統輪流爆事故　平安壹賬通開業首日遭DDoS攻擊

【虛擬銀行】富融銀行啟動試業　推5厘港元定存　港美元人幣活期息1厘

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【https：//bit.ly/33SNrgW】

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯：謝智聰

滙立銀行 虛擬銀行 銀行 眾安銀行 Mox

上一篇文章

【十一黃金周】內地消費股強勢體育用品股領跑　李寧漲逾7%破頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數