【虛擬銀行】眾安銀行推扣帳卡 用戶可自選卡號

▲ 眾安銀行推出銀行卡

眾安銀行宣布，即將推出Visa扣帳卡ZA Card，特點是容許用戶可自訂扣帳卡最後6位數字，該行將分階段推出虛擬卡和實體卡。由即日起至10月12日，現有銀行用戶可以優先預訂卡面數字。

眾安銀行又指，將邀請不同商戶成為ZA Card特選商戶，使客戶在消費時可賺取回贈；現時該行已公布Deliveroo成為特選商戶之一。另外，ZA Card用戶之後可透過該行手機應用程式認證網上交易，取代現時常見的SMS一次性密碼。新扣帳卡將支援Apple Pay。

現時已推出銀行卡的虛擬銀行包括匯立銀行及Mox。

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編輯：謝智聰