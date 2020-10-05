【特朗普確診】籌款活動或成播毒點 追踪逾200人

▲ 最少206人出席新澤西州籌款活動，當局將要求與特朗普及幕僚有密切接觸的人士，自我隔離14天。

美國總統特朗普上周確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），惟在確診前數小時曾出席新澤西州高爾夫球俱樂部的籌款活動。衛生部門表示，白宮亦提交當日活動的出席名單，最少206人出席，當局將要求與特朗普及幕僚有密切接觸的人士，自我隔離14天。

衛生部門周日（4日）宣布，有最少206人出席當地時間周四（1日）晚上，總統特朗普在新澤西州高爾夫球俱樂部的籌款活動，活動結束數小時後，特朗普接受病毒檢測呈陽性，籌款活動亦因而成為傳播病毒的高危場合之一。

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衛生部門在Twitter表示，白宮提交出席名單。當局正追踪出席者，並要求與總統特朗普及其幕僚有密切接觸的人自我隔離14天。當局建議有出席該活動的人士，應等候5至7日才接受病毒檢測，避免太早檢測，出現假陰性的結果。

目前特朗普的確診群組中，新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）、白宮前顧問康韋（Kellyanne Conway）、特朗普的競選經理斯蒂平（Bill Stepien），三人據報全部來自新澤西州。

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責任編輯：葉芷樺

