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【虛擬銀行】ZA Bank將推Visa扣賬卡　客戶自訂卡面上最後6位數字　現有用戶優先

理財智慧 15:09 2020/10/05

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虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）公布，將推出本地首張自訂號碼Visa卡 ZA Card。即日起至 2020年10月12日，現有 ZA Bank 用戶可優先預訂卡面上最後6位數字。

ZA Card為扣賬卡（debit card），所有消費支出直接從活期存款戶口扣除，並將支援Visa自動櫃員機提款，以及全面支援Apple Pay。

多間虛擬銀行的實體卡也主打消費優惠。ZA Card亦提供消費回贈，其中一間特選商戶為Deliveroo。

安全驗證方面，該卡設有ZA Verify驗證功能，用戶將透過ZA Bank 手機應用程式認證網上交易。

ZA Bank表示，將分階段推出ZA Card和實體卡，細節將適時公佈。

 

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責任編輯：葉卓偉

眾安銀行 Apple Pay 虛擬銀行 Deliveroo

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