【智取英文@iM網欄】6大方法寫好報告

明白到工作上或考DSE 都需要寫報告 (Report) 。大多時候大家都沒有留意到答題過程中其實有很多陷阱位與得分位。有見及此,今天筆者會分期為大家整理DSE英文卷2及卷3中各款常見寫作格式。

Report 故名思義是報告,用作向他人匯報。以下便是一些在report 中的注意點及技巧,幫助得分。

1 .標題

一般而言,都會要求考生為報告配上一個合適的標題,而考生都為之煩惱,其實簡易一句便可。

A Report on ___________ An Investigation into ___________ An Analysis of ___________

"簡單就是美" 不必花巧,能夠得分便是真理,只要緊記務必在題目要求下加上標題即可。

2 .內文

報告應該保持精簡,所以要講重點,務求令他人可以短時間內便明白所報告事項,而內容應包括 :

Introduction

Body paragraphs

-> Facts about the data/statistics

-> Generalization from data/statistics

Conclusion

-> Summary

-> Recommendation(s)

不必浪費筆墨,簡化即可。

3 .上下款

報告真的只是一份報告,不要以為自己在寫作實用文或受到不同人名影響便加上下款,所以不要在緊張下犯下大錯。

4 .留意題目 (上司) 的吩咐 (DSE考卷卷三*在指引頁入面)

寫作時要留意題目對報告的要求,例如報告中應該包括甚麼調查結果或數據,切記不能只顧抄寫。

例: Please be reminded to include the analysis of the interview and ignore the statistics collected from online survey.

這種情況下務必不要概括網上問卷調查的數據,否則便中試卷的陷阱了。

5 .語境意識

由於是報告,用作向他人匯報,所以在用詞及寫作上應該使用被動式而非主動。況且,一份報告應該呈現客觀持平的一面,而非帶有主觀的意見,所以在寫作報告時應該注意避免使用 “I”“You” 等用詞。

It is reported that 句子 It is suggested that 句子 It is presented that 句子 noun (名詞) is requested to...

雖然看似微不足道,卻是一些會輕易失分的陷阱位,只要能夠做好並改善,便可輕鬆取得分數。

6 .結構

如何在密集的數據及分析中仍然可以保持清晰且有條理地表達所報告的內容? 答案好簡單,便是利用[小標題]

Introduction

-> The purpose of …...

Analysis of results

-> It is reported that …...

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

