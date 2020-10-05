【十一黃金周】體育用品股全線上升 李寧破頂安踏升半成

體育用品股今日股價普遍造好，當中李寧（02331）連升三日，全日升7.7%至38.75元，創52周新高的同時市值亦逼近千億元。而安踏（02020）亦升5.3%至84.35元，為月內高位，兩個股份皆錄得淨主動買入。而其他體育用品股包括361度（01361）、特步國際（01368）及滔搏（06110）、全日分別升1%、5.7% 及4.4%。

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除因內地十一黃金周而憧憬消費復甦，多個消息亦同時推動體育用品股。國家主席習近平在上月召開教育文化衞生體育領域專家代表座談會，他強調要推動體育產業向高質量發展，以滿足體育消費需求。

而高盛早前亦發報告指，內地體育用品消費開始復甦，當中以李寧定位最佳，品牌知名度高、庫存壓力下降、定價較好及成本具效益較好。並預料安踏可受惠於Fila品牌強勁而帶動下半年的銷售復甦。另外，高盛看好的體育用品經銷商滔博將受惠於Nike的良好表現，所以給予「買入」評級。

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