【英國疫情】政府指無可能全民接種疫苗 未成年人無份

▲ 英國疫苗特別工作組負責人賓厄姆接受英媒訪問時表示，英國不可能為全民接種新冠肺炎疫苗。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，新冠肺炎疫苗成為各國控制疫情的希望。英國疫苗特別工作組負責人賓厄姆（Kate Bingham）接受英媒訪問時表示，英國不可能為全民接種新冠疫苗，又指疫苗主要針對成年人，因此不考慮安排未成年人接種。

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賓厄姆於訪問中表示，政府不會安排全民接種新冠肺炎疫苗，表明希望供應給全國約3,000萬成年人，按該國約6,700萬人口計算，料接種人數不足全國人口的一半。

賓厄姆指出不會讓18歲以下人士接種，是因為這款疫苗針對特別是50歲以上的成年人，當局也重點關注醫護人員、安老院工作者及弱勢群體，希望讓上述群體率先接種。

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英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周日（4日）也表示，他支持為接種疫苗制定先後次序，必須率先供應疫苗給最可能受新冠病毒嚴重影響的群體。

據悉，英國疫苗接種和免疫聯合委員會於9月發布清單草案，建議使用年齡決定接種疫苗的優次，將安老院友及工作人員列為第一優先接種組別，其次為向80歲以上長者、醫護人員和社會護理工作者，然後再按年齡和風險順序安排其餘人群接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲