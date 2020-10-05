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AXA安盛推女士專屬保障、保證續保至60歲　保費最平3,500元起

即市財經 14:26 2020/10/05

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AXA安盛董事總經理－醫療及僱員福利業務許以敏（右）及養和醫院副院長陳煥堂醫生。（馮漢柱攝）

AXA安盛推出女士專屬的保障計劃「紅粉醫療保障」，覆蓋美肌療程、輔助生育方案、激光矯視手術及分娩配套等增值服務優惠，每年保費由3,500元至4,500元不等。AXA安盛表示，推出有關計劃主要考慮到女性在不同年紀獨特的生理轉變，但又因工作繁重往往忽略健康。

「紅粉醫療保障」除覆蓋上述優惠服務，計劃向客戶提供每2年一次的女性體檢，包括臨床盆腔超聲波和柏氏抹片等檢查，以及婦科門診保障、婦科治療及藥物及增值服務優惠。

AXA安盛董事總經理（醫療及僱員福利業務）許以敏表示，計劃續保至60歲，主因女性疾病隨著進入更年期就會開始減退，隨之而來的是更嚴重的疾病，因此她建議可以同時購買自願醫保以獲取更好保障。

AXA：自願醫保中逾9成為靈活計劃

她續指，計劃主要針對20歲至50歲女士，每年保費平均介乎3,500元至4,500元，每年續保直至60歲。

推廣期內，投保計劃可享最多7個月保費折扣，而AXA安盛亦會捐贈每份保單首年保費的5%予香港癌症基金會。

自願醫保方面，許以敏指，目前銷售的自願醫保（VHIS）保單中，約95%都是投保靈活計劃，計劃推出一年至今累積銷售超過3萬份保單。至於會否考慮調整靈活計劃保費，她強調計劃只推出一年多，業界目前應該正評估期內的索償額等。

 

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記者：趙穎妍

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