【新冠肺炎】新西蘭奧克蘭10日零本地感染　周四起取消社交隔離措施

新冠肺炎疫情持續，很多國家仍繼續實施社交距離措施，亦有國家地區因疫情緩和，開始陸續解封。新西蘭奧克蘭10日零本地感染，周三起取消限制措施。

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綜合外媒報道，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，新西蘭於周三午夜11時59分起，取消所有有關新型肺炎的限制措施，並下調奧克蘭的警戒級別至第一級。屆時將取消限聚令、酒吧、食肆內的社交距離措施等。奧克蘭過去連續10日，未有出現集體確診新冠肺炎的感染個案，因而調整至第一級別。事實上，新西蘭於9月23日起就宣布取消有關在公共交通工具上強制戴口罩的措施，惟當時奧克蘭及航班被排除在外。

此外，澳洲早前因應新西蘭的疫情逐部緩和，於10月16日起允許新西蘭及居民，不須接受強制隔離入境新南威爾士州和北領地，為3月以來首次向外國人開放邊境。然而，阿德恩則指，暫時未有向澳洲開放邊境。

有外界推測，由於阿德恩是次處理疫情妥當，有利其在10月17日舉行的新西蘭大選領先。

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責任編輯：黎淑雯