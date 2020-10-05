【美股焦點】Tesla今年股價翻四倍　Elon Musk：股價可能高估了

每位上市公司老闆都希望公司股價只升不跌，但全球最大電動車企業Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk卻經常大唱反調，最近他又再度「唱淡」自己公司。他在上周受訪時指，Tesla股價可能被高估了，市場上包括對冲基金等機構或許認為Tesla會贏。

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他又指，他早已公開表示，Tesla目前股價估值過高，遠高於目前基本面，但如問他Tesla的價值會否在5年後高於現水平，他的答案是肯定，聽此說法似乎是唱好多於唱淡。

Elon Musk又說，現在已沒有三年前般那麼危險，Tesla已完成量產，並有持續的正現金流，但投資者應以多少時間加速實現可持續能源才是衡量Tesla股價的標準。

Elon Musk曾在5月初於Twitter發帖文指，公司股價過高，令當日股價下跌逾一成，但及後Tesla股價卻大升兩倍後，他又推出了名為Tesla short shorts的女裝熱褲，被指是挪揄看沽空Tesla的投資者，現時該熱褲已全數沽清。

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