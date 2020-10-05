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【慳錢有方】恒隆地產夥Mastercard　手機APP交租獲過千元禮品

商業 15:38 2020/10/05

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恒隆地產（00101）董事租務及物業管理蔡碧林（右）認為，進一步推動香港發展成為智慧城市的承諾。

新冠肺炎疫情令港人減少外出，亦讓商場走向數碼化。恒隆地產（00101）與Mastercard再度合作，推出「食．住」兩大生活範疇活動。其董事租務及物業管理蔡碧林表示，是次與Mastercard合作，進一步推動香港發展成為智慧城市的承諾。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，積極推行各種電子支付方案，幫助消費者適應現今數碼化生活的「新常態」。她相信今次合作，能減低因現金交易而接觸到病毒的風險。

【中小企教室】亞馬遜新平台推虛擬體驗　助中小企拓國際市場

經KeyChain Pay用Mastercard交租有優惠
住客由即日起至12月31日，經租金流動支付平台KeyChain Pay手機應用程式，以Mastercard信用卡繳付租金，更可享最低優惠2%手續費，賺取信用卡獎賞，並額外免費獲得總值超過1,000元的禮品包乙份。

KeyChain Pay 創辦人兼行政總裁劉祖亮認為，憑藉其人工智能技術，以及Mastercard所提供的安全快捷支付網絡，相信能為集智能及獎賞於一身的租金支付生態系統，定下新的生活標準。

恒隆地產同時由即日起至12月31日，推出「Stay & Earn」轉租迎新優惠，康蘭居新住戶只要轉租兼簽約一年，指定房型可享低至75折租金優惠，以及獲得總值超過10,000元獨家迎新禮品包乙份。名額有限，送完即止。

【企業求生讀心術】出版市場縮小　日印刷商研「情緒字體系統」發揮讀心能力

OpenRice App現金扣減　周二及四有額外優惠
外賣亦因疫情而深受歡迎。恒隆地產旗下七大商場，包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，便與OpenRice《開飯喇》聯手推出「外．回家之外賣美食」。

由即日起，消費者只要於OpenRice 《開飯喇》網站揀選心水餐廳，輸入推廣碼，即可享有優惠。外賣消費滿80元，即減10元；消費滿120元即減20元。凡於星期二及星期四，以Mastercard卡付款，更可獲得加碼優惠，外賣消費滿80，即減30元；消費滿120元即減40元。

OpenRice《開飯喇》常務董事黃鳳鳴表示，本港食肆在疫情下面臨嚴峻考驗，OpenRice《開飯喇》積極履行飲食企業責任，作出針對性措施並推出一系列優惠，令餐廳食肆可以更快上架投入網上服務，與其共渡時艱及增加生意。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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