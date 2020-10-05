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【接種疫苗】6類合資格人士 2020/21季度「疫苗資助計劃」由本周四開始

理財智慧 15:09 2020/10/05

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衞生署今日(5號) 提醍市民，2020/21季度「疫苗資助計劃」將在本周四(8號)正式開始，呼籲合資格人士應盡早到已參加計劃的私家醫生診所接種疫苗，而每劑疫苗的資助額由210元提高至240元。

當局指，相關診所入口附近會張貼「疫苗資助計劃」標誌，並在診所內張貼顯示收費的價格海報。雖然現時約有四成參與計劃的醫生診所不會額外收費，但亦可自行選擇額外收費。

合資格人士包括下列組別的香港居民：

• 50歲或以上人士；
• 六個月至未滿12歲兒童（或小學生）；
• 孕婦；
• 智障人士；
• 領取傷殘津貼人士；或
• 領取綜合社會保障援助計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士。

另外，政府將會安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊到參與學校，為學童免費接種疫苗。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務於十月八日展開，而小學的外展服務於十月二十二日開始。對於不會透過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長仍可安排他們在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

【新冠肺炎】連續出現源頭不明個案 專家憂演變第四波疫情：【下一頁

　衞生防護中心發言人說：「根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。」

他又提醒市民流感病毒與2019冠狀病毒均可能於今年冬季流感季節傳播。同時患上流感與2019冠狀病毒病人士可能會出現更嚴重病情，因此，於2020／21季度接種流感疫苗至為重要。

【新冠肺炎】至少有兩款疫苗 港府擬採購全港兩倍人口的疫苗劑量：【下一頁

為預防肺炎球菌感染，「疫苗資助計劃」繼續為年滿65歲的合資格長者提供資助肺炎球菌疫苗接種。若未曾接種肺炎球菌疫苗，沒有高風險情況的合資格長者可接種一劑二十三價疫苗，而合資格有高風險情況的長者則可接種一劑十三價疫苗，並在一年後接種一劑二十三價疫苗。二十三價疫苗的資助額已提高至每劑300元，十三價疫苗的資助額已提高至每劑760元。

 

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責任編輯：潘曉豐

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