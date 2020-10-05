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【國泰裁員】律師事務合夥人：企業應多留現金　裁員是最後手段

商業 14:20 2020/10/05

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國泰被傳將面臨大裁員，世勤律師事務所合夥人梁家茵早前接受訪問時表示，疫情下企業面臨艱難時期，無論是大中小型公司，多留現金，方為上策。

國泰被傳將面臨大裁員，而國泰航空行政總裁鄧健榮早前接受《經濟日報》訪問時表示，目前國泰單日客量由往常10萬跌至僅1,500人次，人手過剩「多得好緊要」，每月現金流失15億至20億元，最大部分正是人工，不可長久燒錢下去。

世勤律師事務所合夥人梁家茵早前接受訪問時表示，疫情下企業面臨艱難時期，無論是大中小型公司，多留現金，方為上策。梁亦表示，雖然很多公司的第一直覺都認為裁員可以紓困，實際上公司亦可考慮其他減低營運成本的選項。

＞＞＞【旅遊復甦】中國境內旅遊恢復疫前7成　惟收入仍落後

＞＞＞【營銷策略】可口可樂將重組產品　擬篩走旗下部份產品及口味

減薪；縮短工作時間並就薪金作出相應調整；減少或取消員工附帶福利；凍薪；安排員工拿取有薪年假或無薪假期，以上選項不僅可以減低公司短期內，因裁員而引致的成本及費用，更可為公司省下將來因需要聘請和培訓新員工的長期開銷。

梁亦指出，減薪、縮短工時及福利為最直接有效的節流方式。 「然而，當公司決定推行該等措施時，我建議公司應該先徵詢員工同意，由於薪酬及工時為僱傭合同中較為重要的條款，因此若公司減薪或縮短工時，必須獲得僱員的同意。 」

法律角度：扣起薪資需返還

梁透露，至於「凍薪」的選項，一般的安排為先將僱員一部分的薪資扣起，日後再支付已扣起的工資予員工。「 雖然我們形容該安排為「凍薪」安排，從法律角度而言，該安排實際上為暫時性的減薪措施，即是扣起的薪資將在日後返還，公司若推行此措施亦須獲取僱員同意。」 

另外，很多大機構亦安排僱員放無薪假期或有薪年假。「在香港，年假共分為兩類：法定年假，即香港《僱傭條例》項下規定的年假日數；及公司發放法定年假以外的任何額外年假。在諮詢僱員之後, 僱主有權安排僱員放法定年假。很多僱主都鼓勵其僱員現在放有薪年假，以避免在年底的時候累積太多年假。」 

＞＞＞【影院復甦】IMAX中國黃金周票房創紀錄　首週末約8800萬人民幣

責任編輯：李彥煒

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