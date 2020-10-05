【外資沽貨】減債兼專注新戰略　恒天然出售中國牧場套現25億

為了減輕企業債務和專注新戰略，新西蘭乳業公司恒天然（Fonterra）宣布出售位於中國的牧場，作價25億元（人民幣，下同）。

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這次接手的公司皆為中國企業，優然牧業購入恒天然在山西應縣和河北玉田縣的牧場群，作價23.1億元。另外，三元創業投資則以1.9億元，買入北京漢沽牧場的85%股權。

資料顯示，恒天然在中國的牧場始建於2007年，分別位於玉田縣、應縣，以及與雅培共同在山東齊河縣興建的牧場，合共存欄3萬多頭乳牛，每年生產牛奶超過3.3億升，約佔中國乳品行業奶源的1%。

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恒天然的公告稱，交易還需要獲得中國相關部門的反壟斷許可和其他監管部門的批准，預計可在本財年內完成。

雖然出售了中國業務，但公司表示中國市場依然是未來發展的重點之一，以後將會專注於發展在大中華區的餐飲服務業務、中國戰略客戶服務、消費品牌及原材料業務。

截至7月底，恒天然2020年度收入增加11億紐元至210億紐元，稅後利潤增13億紐元至6.59億紐元，淨負債為47億紐元，減少11億紐元。

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記者：林衛