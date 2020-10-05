  • 30°C
香港時間 : 20201005日 (一) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外資沽貨】減債兼專注新戰略　恒天然出售中國牧場套現25億

股樓投資 15:22 2020/10/05

分享：

為了減輕企業債務和專注新戰略，新西蘭乳業公司恒天然（Fonterra）宣布出售位於中國的牧場，作價25億元（人民幣，下同）。

【新股IPO】下周新股招股詳情　招股價＋入場費＋業務一文看清，詳情請按【見下頁

這次接手的公司皆為中國企業，優然牧業購入恒天然在山西應縣和河北玉田縣的牧場群，作價23.1億元。另外，三元創業投資則以1.9億元，買入北京漢沽牧場的85%股權。

資料顯示，恒天然在中國的牧場始建於2007年，分別位於玉田縣、應縣，以及與雅培共同在山東齊河縣興建的牧場，合共存欄3萬多頭乳牛，每年生產牛奶超過3.3億升，約佔中國乳品行業奶源的1%。

【港股追蹤】中車時代計劃科創板上市　股價今日急升，詳情請按【見下頁

恒天然的公告稱，交易還需要獲得中國相關部門的反壟斷許可和其他監管部門的批准，預計可在本財年內完成。

雖然出售了中國業務，但公司表示中國市場依然是未來發展的重點之一，以後將會專注於發展在大中華區的餐飲服務業務、中國戰略客戶服務、消費品牌及原材料業務。

截至7月底，恒天然2020年度收入增加11億紐元至210億紐元，稅後利潤增13億紐元至6.59億紐元，淨負債為47億紐元，減少11億紐元。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

行業 反壟斷 外資 新西蘭 中國 中國市場

上一篇文章

【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」

下一篇文章

【新冠肺炎】新西蘭奧克蘭10日零本地感染　周四起取消社交隔離措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年