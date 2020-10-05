【港股追蹤】中車時代計劃科創板上市　股價今日急升

鐵路基建股雖然受惠中央「內循環」等催谷經濟的措施，股價卻一直未見太大起色。但中國中車（01766）旗下中車時代（03898）上周三（9月30日）收市後公布，計劃於內地科創板上市。消息刺激中車時代股價今日急升超過10%，升至超過1個月高位，連帶同系的中車股份亦由低位反彈逾2%。

中國中車上周三公布，通過決議後，同意下屬間接控股子公司中車時代電氣發行A股並於科創板上市，料將發行不多於2.41億股A股，即不超過本次發行完成後中車時代電氣總股本的17%。

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本次發行全部為新股，募集資金扣除發行費用後，將用於軌道交通牽引網絡技術及系統研發應用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統研發應用項目、新產業先進技術研發應用項目、新型軌道工程機械研發及製造平台建設項目、創新實驗平台建設工程項目和補充流動資金。

大行瑞信在消息公布後，隨即發表研究報告，指考慮到中芯國際（00981）等科創板上市成功例子，相信是次中車時代到A股上市的消息，亦可成為股價短期催化劑。

該行指，由於中車時代半導體業務仍處於發展的早期階段，所以是次未有考慮分拆，而是選擇作整體上市。但長遠而言，該行認為集團增長前景並不吸引，維持對股份「跑輸大市」評級，目標價則為23.99元，遠低於現水平。

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記者：葉志偉