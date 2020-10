【特朗普確診】特朗普又拍片 稱治療期間「學到很多」【有片】

美國總統特朗普確診新冠肺炎,目前在軍方醫院治療。特朗普再次透過Twitter發布片段,表示自從確診新冠肺炎後,他「學到很多」有關新冠肺炎的事,又形容接受治療的過程猶如「真正學校」,讓他上了一課。

【特朗普確診】特朗普料迅速康復 美媒指靠3藥齊下【下一頁】

【特朗普確診】支持者拒戴口罩 死心塌地聲援抱恙總統【下一頁】

特朗普目前正在馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)留醫,繼上周六(3日)之後,他周日(4日)再次拍片,他稱:

「這是一趟非常有趣經歷,我學到很多關於新冠肺炎的事,像真正去了學校。這是真正的學校,不是紙上談兵。而我知道了,明白了,這是非常有趣的事,我將會也讓你們知道。」

(It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the 'let's read the books' school. And I get it, and I understand it, and it's a very interesting thing, and I'm going to be letting you know about it.)