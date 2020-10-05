【特朗普確診】特朗普又拍片 稱治療期間「學到很多」【有片】

美國總統特朗普確診新冠肺炎，目前在軍方醫院治療。特朗普再次透過Twitter發布片段，表示自從確診新冠肺炎後，他「學到很多」有關新冠肺炎的事，又形容接受治療的過程猶如「真正學校」，讓他上了一課。

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特朗普目前正在馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）留醫，繼上周六（3日）之後，他周日（4日）再次拍片，他稱：

「這是一趟非常有趣經歷，我學到很多關於新冠肺炎的事，像真正去了學校。這是真正的學校，不是紙上談兵。而我知道了，明白了，這是非常有趣的事，我將會也讓你們知道。」

（It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the 'let's read the books' school. And I get it, and I understand it, and it's a very interesting thing, and I'm going to be letting you know about it.）

特朗普應對新冠肺炎疫情的做法一直廣受對手民主黨批評，包括不滿他輕視公共衛生專家給予的防疫意見，堅持舉行大型集會，又經常不戴口罩等。

不過，隨著特朗普自己也身受其害，確診新冠肺炎，民主黨和反對特朗普媒體的相關批評也暫時緩和下來，相信是不希望被認為是對病人過度苛責。

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責任編輯：陳啟賢