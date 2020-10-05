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【美股焦點】可口可樂「痩身」將停產椰子水品牌Zico　擬剔走不受歡迎可樂口味

即市財經 14:20 2020/10/05

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外電引述可口可樂發言人指，決定今年底前停產椰子水品牌Zico，以及正進行篩選並保留可達至更大規模發展的品牌。

可口可樂（Coca-Cola，美：KO）為應對新冠肺炎，據剔走部分品牌，包括部分不太受歡迎的可樂及健怡可樂口味。外電引述可口可樂發言人指，決定今年底前停產椰子水品牌Zico，以及正進行篩選並保留可達至更大規模發展的品牌。可口可樂上周五收報49.36美元，升0.4%。

按此一覧可口可樂擬停產品牌

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可口可樂於2013年收購Zico。根據Euromonitor International數據顯示，Zico為美國第二大椰子水品牌，去年於整體零售銷售的市場份額佔約20%，惟今年則跌至4%，更便宜的椰子水品牌Goya等的市場佔有率反不斷上升。

外電又引述消息人士指，可口可樂正重新評估部分產品，包括Feisty Cherry健怡可樂、使用甜菊糖的低卡路裡版本可樂Coke Life，以及美國的部分地區性汽水品牌，如Northern Neck Ginger Ale和Delaware Punch。

可口可樂於全球擁有逾500個全資或或合資品牌，集團上月表示，目標將品牌數量減少一半以上，作為重組計劃的一部分，而裁員及修訂的營銷策略亦是計劃之一。早前有報道指，可口可樂計劃澳哇（Odwalla juice）及奶昔業務關閉。

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編輯：袁諾曦

美股 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 汽水

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