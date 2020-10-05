▲ 【新西蘭疫情】奧克蘭連續10日零本地感染 總理：又戰勝病毒

新西蘭疫情緩和，新西蘭奧克蘭連續10日錄得零本地感染個案。新西蘭總理阿德恩形容，新西蘭又再一次戰勝新冠病毒，並宣布本周下調奧克蘭的警戒級別至第一級，即取消限聚令、取消酒吧、食肆內的社交距離措施等。

新西蘭爆發第二輪新冠肺炎疫情前，新西蘭錄得連續102日零本地感染個案，惟其後斷纜，奧克蘭爆發群組感染。

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新西蘭疫情近日好轉，其中奧克蘭已連續10日錄得零本地感染個案。阿德恩（Jacinda Ardern）形容疫情已受控，又指現時只有5名與群組感染有關的患者尚未康復。

阿德恩表示，奧克蘭在第二波疫情實行的限制措施，比第一波疫情實行的更嚴謹、實施的時間又更長，但民眾仍能緊守防疫措施，令新西蘭又再一次戰勝新冠病毒。

另外，阿德恩宣布，在當地時間周三晚上11時59分起，下調奧克蘭的警戒級別至第一級。

下調警戒級別意味取消限聚令、取消酒吧、食肆內的社交距離措施、民眾乘坐公共交通工具時，亦不會被強制要求佩戴口罩。不過，阿德恩強調，仍建議民眾佩戴口罩。

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責任編輯：林嘉莉