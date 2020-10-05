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【歐洲第二波疫情】法國巴黎升至最高警戒 關閉酒吧兩周

環球社會熱點 13:58 2020/10/05

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巴黎將提升至最高疫情警戒級別，並於周二（6日）起要求酒吧停業兩周。

歐洲的第二波新冠肺炎疫情惡化，法國周日（4日）再增逾1.2萬宗新冠肺炎病例。法國總理卡斯泰宣布巴黎將提升至最高疫情警戒級別，並會於周二（6日）起要求酒吧停業兩周，更推動巴黎民眾留在家中工作。

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法國周日宣布再增12,565宗新冠肺炎病例，巴黎由於感染率超過每10萬人250宗病例的水平，及超過30%的深切治療部床位已給新冠患者使用，巴黎周一（5日）升至最高疫情警戒級別。

因應疫情警戒級別上調，巴黎區内所有酒吧由周二起停業，至於同時供應食物和酒精飲品的餐廳及小酒館，每晚只能營業至晚上10時，而且要登記食客的聯絡資料，以便追蹤疫情。

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法國内政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）也承認，法國人喜愛食飯飲酒，也熱愛生活、微笑及親吻，承認要酒吧關閉是非常困難的事。

但法國總理卡斯泰（Jean Castex）的辦公室發聲明，指上述措施是遏制病毒傳播的必要措施，適用於巴黎及鄰近三個地區，為期兩周。

法國的疫情持續升溫，感染率自8月下旬開始呈幾何級數增長，上周六（3日）再增近1.7萬宗病例，是該國展開廣泛檢測以來的最高單日增幅。

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責任編輯：鄭錦玲

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