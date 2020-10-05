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【網絡安全】交友平台Grindr存漏洞   密碼被輕易破解   　

科技 14:15 2020/10/05

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最近社交平台Grindr被發現，系統存在嚴重保安漏洞，可以容易被強行登入，存取帳戶資料內容。

現時不少人都喜歡透過社交平台結識朋友，但如果在平台透露過多敏感的個人資料，很容易被潶客有機可乘。最近有社交平台就被發現，系統存在嚴重保安漏洞，可以容易被強行登入，存取帳戶資料內容。

Google研新功能　助用戶自動清理「一次性密碼」訊息

據外媒TechCrunch報道，Grindr是一個專為同性戀、雙性戀或跨性別者而設的交友平台，不過該應用日前就修復一個嚴重安全漏洞，據悉能允許任何人僅通過電子郵件地址劫持和控制用戶的賬號。

在一般的帳戶設置中，如果用戶想要重設密碼，系統就會向其發送一封電子郵件，其中包含一個可點擊的鏈接，用戶即可重設賬號密碼。不過，法國保安研究員Wassime Bouimadaghene就發現，如果將特定電郵輸入至Grindr的密碼重設申請表格中，這個表格就會直接將重設密碼所需的金鑰，暗地傳送至瀏覽器。用戶在無需收到電郵的情況下，也能直接使用該金鑰即時更改密碼，取得存取權。

如果將特定電郵輸入至Grindr的密碼重設申請表格中，這個表格就會直接將重設密碼所需的金鑰，暗地傳送至瀏覽器。

除Bouimadaghene外，另外一名保安研究員亦同時證實問題的存在。系統的漏洞意味著，只要知道用戶的註冊電子郵件，就可以從瀏覽器中獲得重置密碼的權限。惡意用戶就可以透過重新設置賬號，獲取賬號擁有者的資料，包括其儲存的個人數據，如賬戶照片、信息、性取向和最後一次登錄日期等。

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據悉，Grindr目前擁有逾2,700萬名用戶，每天約300萬名用戶使用。官方回應指，目前問題已經修復，強調沒有人曾利用此漏洞作帳戶入侵。而他們將會與網絡保安公司合作，並提供獎勵計劃，為研究人員提供額外的獎金，鼓勵他們提供更好的安全服務。

責任編輯：施雯雯

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