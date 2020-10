【特朗普確診】支持者拒戴口罩 死心塌地聲援抱恙總統

▲ 特朗普確診未有動搖支持者信心,仍然上街聲援抱恙的總統,堅拒戴口罩。

美國大選即將在11月3日舉行,競逐連任的總統特朗普在大選前一個月確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎),分析認為,消息令大選焦點聚焦在疫情防控,對特朗普選情不利。惟有外媒報道,此事未有動搖特朗普支持者的信心,仍上街聲援抱恙總統 ,堅拒戴口罩。

特朗普確診的消息會可能對選舉工程的安排上有所影響。民主黨人斥指,特朗普確診就是當局需加強疫情防控的證據,但共和黨人並沒有因此而對他的抗疫手法存疑,對特朗普的信譽、支持度,貌似影響不大。與此同時,特朗普的支持者仍然高舉支持牌,不戴口罩,上街聚集,高呼支持特朗普,並不擔心感染病毒。

在搖擺州分威斯康星州(Wisconsin)西部城市梅諾莫尼(Menomonie),特朗普支持者George Post接受訪問時表示,不擔心當地上周爆發的疫情,即使知道口罩不是起不了作用(It’s proven that masks don’t do nothing),仍覺得戴口罩不是解決方法;並覺得確診新冠肺炎的總統特朗普會無大礙。

另一位特朗普支持者Vicky Green表示,特朗普輕視公眾衛生指引和確診新冠肺炎,兩者之間沒有關係,又對特朗普的態度表示讚賞:

若他相信他不需要口罩,對他是好事。我更欣賞總統堅持個人選擇。(If he believes he doesn’t need a mask, good for him. I’m more impressed that the president stood up for personal choice.)

賓夕法尼亞大學民意調查和選舉研究中心(Penn Program on Opinion Research and Election Studies)總監拉賓斯基(John Lapinski)指,特朗普的言行影響深遠(What Trump says and does is going to matter a lot)。特朗普本人和隨從一直不戴口罩示人,群眾和追隨者自然有樣學樣。

