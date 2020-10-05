【港股追蹤】管理層透露業務或扭虧　阿里巴巴股價續強勢

雖然恒指近期走勢一般，惟新經濟股龍頭阿里巴巴（09988）股價一直緊咬260元支持位，近日更再展升浪，今早高開超過3%，升穿280元關口，高見285元，為接近一個月高位，股價午後仍升超過2%。

野村最新研究報告中提到，集團首席財務官武衛透露雲業務和菜鳥可望於2021年度扭虧轉盈，該行認為，菜鳥的盈利能力市場已有所預期，過去幾個季度虧損不斷收窄，故此能夠扭虧為預期之內。

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然而，長期徘徊在收支平衡的雲業務若能扭虧為盈，則屬意料之外，野村認為其收入組合正不斷改善，上半年有55%收入來自更先進的高利潤增值服務，有助於其擺脫IaaS市場的激烈價格競爭，業務表現令人感到驚喜，故維持對公司「買入」評級，給予其目標價為309美元。若按1股美國ADS 等同本港8股計，折合約301元。

此外，與阿里巴巴息息相關的螞蟻集團，正尋求在中港監管機構批准上市，研究中港同日定價及掛牌，並計劃進行網上路演，但因中港兩地程序有差別，或導致上市時間表有延誤。



消息指，因為本港平均採取定價後「T+5」上市，而螞蟻集團在上海上市，則要採取定價後「T+6」上市，公司擬定價後「T+6」上市，故在香港上市或需額外多等候一日。

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記者：葉志偉