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【歐洲第二波疫情】瑞典外交官否認尋求群體免疫

環球社會熱點 13:49 2020/10/05

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歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，瑞典被外界廣泛認為是採用另類策略，期望利用「群體免疫」（herd immunity）來達到抗疫效果。不過，瑞典駐英國大使如今對此否認，聲言瑞典從無尋求群體免疫。

瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑【下一頁】

瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高【下一頁】

瑞典駐英國大使索爾斯特倫（Torbjorn Sohlstrom）周日（4日）表示，瑞典對抗新冠肺炎疫情沒有採取別國常見的封城手段，並不是打算增加感染人數，令大部分人感染而產生抗體，從而阻止病毒傳播，亦即所謂群體免疫。

索爾斯特倫直言，這不是防疫策略的一部分，重點是看應對挑戰所需要的是甚麼，有甚麼可以持續執行。

雖然瑞典疫情早於今年2月開始，但瑞典政府做法被認為是接近不作為，僅發布簡單指引，包括呼籲保持社交距離和洗手，但沒有如其他國家般關閉邊境、勒令商店和學校暫停開放等。

索爾斯特倫承認，做法未能好好保護瑞典的老弱人士，導致不少療養院爆發感染。他續指，政府已經成立委員會，調查為何上述情況會發生，從中可以汲取哪些教訓，有甚麼可以做等等。

瑞典對上兩星期錄得5173宗確診，累計接近9.5萬宗確診，死亡病例近6000宗。以每百萬人口計算，其疫情嚴重程度在歐盟排名第4。

瑞典群體免疫無望？首都僅7%人有抗體【下一頁】

瑞典老人院爆疫情 病例一周升一倍【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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