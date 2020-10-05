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【營銷策略】可口可樂將重組產品　擬篩走旗下部份產品及口味

商業 13:20 2020/10/05

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為應對疫情對生意的影響，可口可樂擬調整產品策略，將會停產椰子水品牌Zico。（Zico Facebook圖片）

新冠肺炎疫情下，零售生意大減。為應對疫情對生意的影響，可口可樂擬調整產品策略，將會停產椰子水品牌Zico，並考慮放棄旗下一些銷量較低的可樂產品及口味。

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《華爾街日報》引述可口可樂發言人稱，公司希望能更專注於滿足消費者的需要和需求，故決定在年底停產Zico，保留那些能實現大規模發展的品牌。

現在正在考慮放棄的產品或口味，包括Feisty Cherry健怡可樂、使用甜菊糖的低卡路裡版本可樂Coke Life以及美國的一些地區性汽水品牌，如Northern Neck Ginger Ale和Delaware Punch。

根據Euromonitor International的數據，去年Zico是美國第二大椰子水品牌，約佔零售商店銷售額的20％。不過，可口可樂表示，今年Zico市場份額下降至4％，市面上便宜的椰子水品牌如Goya，正逐漸取得更大市場份額。

目前，可口可樂在全球擁有500個全資或合資品牌，該公司上個月表示，目標將這數字減少一半以上，而在這一輪的重組中，包括裁員和營銷策略的調整。

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責任編輯：蘇穎琪

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