【阿里巴巴】阿里巴巴投資者日有驚喜 一文看清券商目標價

上一篇文章
【美股期貨】特朗普最快今日出院 美股期貨向上(不斷更新)
科網巨擘阿里巴巴 （09988） 上周舉行投資者日，席上提及阿里雲將在2021財年內實現盈利，菜鳥亦將在2021財年錄得正經營活動現金流，而成為驚喜之一。多間券間唱好阿里巴巴，其中大和將其目標價由300美元調高至358美元，而港股目標價則由294元提高到348元。
阿里巴巴最新升2%，報281元，成交額40.26億元。
大和指出，阿里雲及菜鳥業務進展早過預期成主要驚喜，又看好阿里巴巴集團推出的新措施可有助推動客戶管理收入增長，料在消費回升，以及商家在雙11使用新工具的情況下，2021財年客戶管理收入可加速至按年升28%。
另外，花旗認為，阿里雲及菜鳥經過數年發展及增長後成功扭虧為盈，有助增強投資者信心，相信阿里巴巴新零售、本地生活服務等新業務未來也能適時扭虧。
瑞信則指，阿里巴巴通過創新其「現金牛」電商業務（如淘寶升級），同時阿里雲等早期投資踏入收成期，再加上未來投資供應鏈數碼化及全球化，而維持其在行業的領導地位。該行維持阿里「跑贏大市」評級，目標價309美元，折算約300港元。
|券商
|目標價（港元）
|麥格理
|約390元
|大和
|348
|富瑞
|307
|瑞信
|301
|野村
|約300元
|摩根士丹利
|約281元
相關文章：
【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始 未來20年是中國在全球中最難受的20年