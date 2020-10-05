【新股IPO】True Partner Capital 8657次日招股　孖展尚未足夠認購（不斷更新）

上一篇文章
【阿里巴巴】阿里巴巴投資者日有驚喜 一文看清券商目標價
基金管理集團True Partner Capital （新上市編號：08657） 次日招股，綜合券商數據，孖展尚未錄得足額認購，其中輝立借出700萬元，利弗莫爾借出155萬元，耀才借出50萬元。True Partner Capital計劃於10月16於創業板上市。
True Partner Capital 計劃發行1億股，招股價介乎1.55元至1.95元，集資最多1.95億元，一手（2000股）入場費為3939.3元。
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】譽燊豐2132次日招股 孖展錄3512萬超購逾1倍（不斷更新）
【新股IPO】True Partner Capital8657今起招股 入場費3939元
【新股IPO】威海市商業銀行9677第三日招股 孖展尚未足額認購（不斷更新）
【新股IPO】納泉能源科技1597招股 孖展暫錄1.2億超購逾6倍（不斷更新）
【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口
【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
編輯：袁諾曦