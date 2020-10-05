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【新股IPO】True Partner Capital 8657次日招股　孖展尚未足夠認購（不斷更新）

即市財經 13:08 2020/10/05

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True Partner Capital計劃於10月16於創業板上市。

基金管理集團True Partner Capital （新上市編號：08657） 次日招股，綜合券商數據，孖展尚未錄得足額認購，其中輝立借出700萬元，利弗莫爾借出155萬元，耀才借出50萬元。True Partner Capital計劃於10月16於創業板上市。

True Partner Capital 計劃發行1億股，招股價介乎1.55元至1.95元，集資最多1.95億元，一手（2000股）入場費為3939.3元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：袁諾曦

香港股票 創業板 孖展 IPO TRUE PARTNER（08657）

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