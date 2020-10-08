【美股期貨】首領失業救濟人數高過預期　道指期貨升百點 納指期貨漲0.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚造好，美國總統特朗普提出要盡快通過幫助航空業及中小企業的援助方案，道指升530點。副總統候選人彭斯及賀錦麗今早於亞洲時段舉行副總統候選人電視辯論，美股期貨繼續上升，道指期貨升近百點。美國今日將公布上周初領失業救濟人數，市場預期為82萬，較之前的83.7萬有所回落。

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焦點新聞︰

【華為禁令】英國會報告指華為與中共「勾結」 或加快淘汰華為設備

【台積電TSMC】台積電9月收入按年增25% 收入、股價再創新高

【美國經濟】美國上周首領失業救濟人數84萬 高過預期 一文看清美國申領失業救濟人數

即市走勢︰

【20︰38】美國上周首領失業救濟人數84萬，高過預期。

【19︰57】道指期貨升178點，報28357點。

【19︰56】特朗普稱就業數據和經濟數據非常好。

【18︰58】道指期貨升幅擴大，暫升141點，報28320點；標指期貨升0.47%；納指期貨升0.58%。

【17︰56】美股期貨續升，道指升86點，報28265點；標指期貨升0.36%；納指期貨升0.67%。

【15：00】歐洲股市早段向上，德股升0.6%；英股升0.3%；法股升近0.6%。

【14：24】美股期貨升幅擴大，道指期貨升155點，報28334點；標指期貨升19點，報3425點；納指期貨升66點，報11536點。

【12：09】道指期貨升95點，報28274點；標指期貨升10點，報3417點；納指期貨升36點，報11506點。

【11：50】蘋果公司Apple（美：AAPL）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，爆料達人Jon Prosser於Twitter發文表示，消息指AirPods Studio要到10月20日才能成完量產，會否於Apple Event發布會亮相仍是未知之數。

【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser︰AirPods Studio耳機未量產 會否亮相存疑（附圖）

【11：00】歐央行總裁拉加德接受外媒訪問時強調，不會在新冠肺炎疫情結束前，取消貨幣寬鬆政策。

【歐洲央行】拉加德表明不會在疫情前「收水」 強調政府央行需配合支持經濟

【10：20】三星電子（005930-KR）發出盈利指引，預測第三季盈利增長升58%，經營收營淨額為12.3萬億韓圜 （約824億港元），合併銷售總額66萬億韓圜 （約4415億港元），比往年上升約6.5%。

【三星電子】三星預測第三季盈利增長升58% 新手機Note 20、Galaxy Z Fold 2銷情帶動

【10：10】陸金所（平保 （02318） 旗下的綫上財富管理平台）遞交美國上市申請，美國股票代碼為LU。

【陸金所上市】陸金所遞交美國上市申請股票代碼LU 或成美今年最大金融科技IPO

【09：40】挪威財政部周三表示，今年從主權基金提取的金額將飈升至3465億挪威克朗（約370億美元或2868億港元），創歷史新高；明年的提取金額將達2730億挪威克朗。

【大戶動向】挪威主權基金今年被提取金額料創歷史新高

道指升530點港股ADR微升 紐約期金跌0.9%

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10月7日（三）市況

美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，拖累道指隔晚跌375點。特朗普於今早亞洲時段再發文指，願意簽署獨立的刺激措施法案，市場憧憬有其他紓困措施，刺激美股開市即大幅反彈，全日最多升596點或2.1%，收報28303點，升530點。

外電引述消息人士稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全。

特朗普表示願意簽署獨立的刺激措施法案，並稱國會應該「立即簽署」250億美元的就業援助支持航空企業。航空股造好。

截至4：00 收報 變幅 道指 28303 +1.9% 標指 3419 +1.7% 納指 11364 +1.9% google 1,459.14 +0.6% 蘋果 115.08 +1.7% TESLA 425.3 +2.7% facebook 258.12 -0.2% 亞馬遜 3,195.69 +3.1% 波音 164.55 +3.1%

焦點新聞︰

【騰訊禁令】美國研究限制騰訊、螞蟻集團支付平台 涉「威脅國家安全」 騰訊應聲ADR倒跌

【美股焦點】Netflix股價漲5% 《印度億萬富豪：神話破滅》獲批 擬大舉進軍印度市場

【美股焦點】Levi's上季銷售跌27% 仍好過市場預期 股價漲逾7%

【台積電TSMC】台積電傳獲英特爾訂單 股價漲4%破頂 市盈率仍低過中芯

【航空告急】特朗普：國會應援助航空企業 美國航空股全線上漲

特朗普發文叫停紓困法案談判後 表態願簽署1.2萬億港元中小企、航空業援助

【科網壟斷】美國會報告批蘋果Google亞馬遜FB壟斷支配 建議立法「拆骨」

【環球經濟】大摩：全球經濟仍處V型反彈軌道 未來走勢看兩大關鍵

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升530點，收報28303點，標指升1.7%，收報3419點，納指升1.9%，收報11364點。

【03︰11】美股尾市漲幅擴大，道指一度漲近600點，最多升596點，報28369點；標指及納指齊漲1.9%。

特朗普叫停財政刺激談判後，敦促出台針對航空業與小型企業的獨立救濟措施，並支持向納稅人發放另一輪1200美元的刺激支票。美聯儲會議紀要稱，缺乏進一步的財政刺激措施將危及經濟復甦。

【02︰31】美股升勢凌，道指升幅擴至563點，報28335點；標指升1.84%，報3422點；納指升1.9%，報11369點。

聯儲局會議紀要顯示，FOMC認為缺乏財政措拖恐拖累經濟復甦，惟紀要公布後未見市況受太大影響。

【美國經濟】聯儲局會議紀要︰財政措拖不足恐拖累經濟復甦步伐

【01︰58】道指升逾500點，高見28287點。

【01︰49】道指升483點，報28256點；標指升1.6%；納指升1.88%。

【01︰21】外電引述消息人士稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全。

【騰訊禁令】美國研究限制騰訊、螞蟻集團支付平台 涉「威脅國家安全」 騰訊ADR倒跌

【23︰51】美股升幅擴大，道指升424點，報28197點；標指升1.3%，報3405點；納指升1.46%，報11317點。

【23︰14】Netflix（美︰NFLX）漲逾5%，報532.25美元。

【美股焦點】Netflix股價漲5% 《印度億萬富豪：神話破滅》獲批 擬大舉進軍印度市場

【22︰42】航空股領漲大市，波音（美︰BA）漲3.3%，道指升404點，標指升1.2%；納指升逾1%。

【22︰19】道指升逾400點，報28178點。

【21︰37】道指最多升338點，高見28111點。

【21︰30】道指高開198點，報27971點，標指及納指均升逾1%。

【21︰02】美股開市前，道指期貨升202點，報27907點；標指期貨升0.79%；納指期貨升0.89%。

【20︰41】歐洲央行行長拉加德表示，需要保持足夠的刺激來實現目標。

【19︰34】道指期貨續升168點，報27868點；標指期貨升0.55%；納指期貨升0.51%。

【18︰47】紐約期油跌2.8%，報39.5美元。

【17︰58】道指期貨升162點，報27862點；標指期貨升0.52%，報3370點；納指期貨升0.55%，報11336點。

【16︰43】美國4大航空公司股價盤前造好，聯合航空（United Airlines，美：UAL）升3.5%；達美航空（Delta Airlines，美：DAL）升1.9%；美國航空（American Airlines，美：AAL）升3.1%；西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）升0.7%。

特朗普表示參眾兩院應立刻通過250億美元航空公司支薪和1350億美元的中小企派支票保障方案。

【15︰28】道指期貨升186點，報27886點；標指期貨升21點，報3374點；納指期貨升70點，報11344點。

【15︰00】歐洲股市初段靠穩，德股升0.04%；英股升0.2%；法股跌0.05%。

【14︰14】美股期貨升幅擴大，道指期貨升104點，報27804點；標指期貨升11點，報3364點；納指期貨升40點，報11314點。

【12︰03】美股期貨靠穩，道指期貨升14點，報27714點；標指期貨升1點，報3355點；納指期貨升13點，報11287點。

【11︰15】特朗普於香港時間周三早上再發文指，參眾兩院應立刻通過250億美元航空公司支薪和1350億美元的中小企派支票保障方案，利用早前通過的保障法案（Cares Act）未動用資金支付，他會即時簽署。

【10︰40】美國眾議院司法委員會反壟斷小組發表報告，針對美國4大科技公司，即亞馬遜（美︰AMZN）、Google母公司Alphabet（美︰GOOGL）、Facebook（美︰FB）及蘋果公司（Apple，美︰AAPL）的壟斷情況，批評這些科技龍頭濫用支配地位。報告中最嚴厲的建議是，建議國會考慮立法阻止這些公司擁有不同的業務類別，或導致相關科技巨頭分拆業務。

道指跌375點港股ADR升28點 原油價格升逾3%

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10月6日（二）市況

美國總統特朗普臨近收市指，不會再就紓綑草案與民主黨談判，直到當選後才推出刺激法案，另外，眾議院報告稱，國會應考慮分拆大型科技企業，並限制併購。兩大負面消息，拖累道指及納指齊挫，道指收市跌375點，失28000關。

眾議院司法委員會就亞馬遜、蘋果公司、facebook及Google的商業行為，在超過一年時間的多場聽證會後，周二終於發表報告，指那些公司是自石油大王、鐵路大亨後，再次出現的壟斷，儘管這些企業為社會帶來好處，同時亦要付上代價，建議拆分企業，以免損害競爭。

報告續指，這些企業通常營運一個市場，在這裏自行製定一套規則，同時亦參與競爭，並以私人規則監管。報告認為，其任何的企業併購亦要視為反競爭，除非是有公眾利益。在過往聽議會上，委員會批評這些科網巨企損害經濟、不鼓勵創業精神、打擊就業、增加成本，以及低質量，因為企業權力太大，打擊新型競爭、創意及革新。

美國科網股收市跌勢：

蘋果 113.16 -2.9% facebook 258.66 -2.3% amazon 3,099.96 -3.1% google 1,451.02 -2.1% AMD 84.48 -1.9% 迪士尼 120.85 -2.0% TESLA 413.98 -2.7% ZOOM 478.25 -1.5% Unity 82.74 -1.5%

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外圍數據 預測 實際 前期 德國8月工廠訂單（按月） 2.8% 4.5% 2.8% 德國8月工廠訂單（按年） -3.8% -2.2% -7.3% 英國9月建築業PMI 54 56.8 54.6 美國8月貿易帳 -662億美元 -671億美元 -636億美元

截至5：00 最新報 單日變幅（%） 年至今（%） 亞洲 香港恒指 23980 +0.9 -14.9 香港國指 9447 +0.9 -14.6 中國 3218 - +5.5 台灣 12704 +1.2 +5.9 日本 23433 +1.1 -0.9 韓國 2365 +0.3 +7.7 新加坡 2529 +0.5 -21.5 印度 39559 +1.5 -4.1 歐洲 英國 5949 +0.1 -21.1 法國 4895 +0.5 -18.1 德國 12906 +0.6 -2.6 美國 道指 27772 -1.3 -2.7 標指 3360 -1.4 +4.0 納指 11154 -1.6 +24.3

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌375點，收報27772，標指跌1.4%，收報3360點，納指跌1.6%，收報11154點。

【03：00】特朗普表示，在大選前不會繼續與民主黨進行紓困法案談判，道指跌319點，報27829點。

【01︰48】道指反覆暫升80點，報28229點，標指升0.16%，報3414點；納指跌0.06%。

【01︰00】美國疾控中心表示，截至昨日新冠肺炎確診病例累計達7436278宗，此前一天為7396730宗。

【23︰52】美股3大指數全綫轉跌，道指微跌1點，報28147點；標指跌0.33%；納指跌0.78%。

【23︰35】鮑威爾講話後，美股乏力，納指倒跌0.6%，道指僅升45點。

【22︰55】聯儲局主席鮑威爾發表講話，指經濟復甦之路仍漫長，且目前美國政府的經濟刺激政策仍然偏少，令復甦動力欠奉。他形容，若貨幣與財政政策共同推出直到經濟走出困局，屆時復甦動力將更強勁。而對於市場風險，鮑威爾認為可分為兩項，分別為：（1）肺炎病毒捲土重來、（2）經濟增長放緩引發典型衰退。

【22︰25】紐約期油升4%，道指升123點，納指升0.1%。

【22︰00】美國8月職位空缺從669.7萬，降至649.3萬。

【21︰30】道指高開65點，報28214點；標指升0.1%；納指升跌0.1%。聯儲局主席鮑威爾稍後將會發表講話。

【21︰08】紐約期油日內漲幅擴大至3%，每桶報40.4美元。

【20︰23】美股期貨個別發展，道指期貨升106點，報28101點；標指期貨升0.1%；納指期貨跌0.21%。

【19︰07】美國眾議院議長佩洛西周表示，與美國財長姆欽有關刺激方案的談判進展「非常緩慢」。

【18︰10】道指期貨跌34點。

【15︰00】歐洲股市早段靠穩，德股升0.2%；英股升近0.1%；法股升0.2%。

【13︰55】蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）據報最快下周二（10月13日）發布新iPhone 12，外電最新留意，蘋果在iPhone 12發布會前，先下架由Sonos（美：SONO）、Bose和Logitech等品牌供應的耳機和無線喇叭，料為蘋果自家頭載式耳機和全新小型版HomePod 鋪路。

【iPhone 12】新iPhone發布在即 蘋果下架非自家品牌耳機喇叭

【13︰25】百度（美：BIDU）投資的影視平台愛奇藝 （美： IQ） 周一回應沽空機構Wolfpack Research 的財務造假指控。愛奇藝表示，經公司內部調查後，並沒有證據顯示財務造假，駁斥指控毫無根據。

【中概股】愛奇藝反擊財務造假指控 股價升2%

【12︰00】道指期貨升62點，報28057點；標指期貨升2點，報3395點；納指期貨跌17點，報11452點。

【11︰45】澳洲維持利率0.25厘不變，符合市場預期。

【11︰40】路透報道，樂視創辦人賈躍亭一手創立的電動跑車品牌法拉第未來（Faraday Future）擬透過與SPAC（special-purchase acquisition company）的反向併購，借殼上市。

【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來 擬透過SPAC借殼美股上市

【10︰25】《紐約時報》引述消息報道，有白宮高層官員阻止美國在11月3日美國大選前，發佈關於新冠肺炎疫苗的聯邦指導原則。健康專家憂慮，白宮遲遲未公佈統一使用新冠疫苗的安排，將會削弱公眾對疫苗的信心。

【新冠疫苗】白宮傳阻止在大選前發佈聯邦新冠疫苗指南 疫苗股盤後下跌

【08︰25】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財長努欽（Steven Mnuchin）周一就新一輪刺激方案通電話一小時，市場雖然憧憬白宮達成新一輪刺激方案，惟目前尚未出現接近達成協議的迹象。

【美國經濟】努欽、佩洛西就刺激方案通電 尚未出現接近達成協議迹象

道指升465點港股ADR升128點 油價升逾5%

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10月5日（一）市況

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，經過一個周末留院治療，特朗普已經出院，並乘搭直升機返回白宮，美股期貨收市後繼續向上。道指全日曾升478點，高見28162點，越28000關，納指升勢強勁。另外，市場關注美國民主黨與白宮可否達成新紓困計劃。

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【油價反彈】特朗普病情穩定 布蘭特期油、紐約期油齊彈2%

【美國大選】拜登民調領先新能源股偷步炒 福萊特曾升一成

最新報 單日變幅（%） 年至今（%） 亞洲 香港恒指 23767 +1.3 -15.7 香港國指 9447 +0.5 -15.4 中國 3218 - +5.5 台灣 12548 +0.3 +4.6 日本 23312 +0.5 -1.5 韓國 2358 +1.3 +7.3 新加坡 2517 +2.1 -21.9 印度 38973 +2.4 -5.5 歐洲 英國 5942 +0.7 -21.8 法國 4871 +1.0 -18.2 德國 12828 +1.1 -2.5 美國 道指 28148 +1.7 -1.4 標指 3408 +1.8 +5.5 納指 11332 +2.3 +26.3

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即市走勢：

【06︰30】特朗普已出院，並返回白宮。

【04︰00】道指收市升465點或1.7%，收報28148點；標指收報3408點，升1.8%；納指收市升2.3%，收報11332點。

【02︰45】美國總統特朗普表示，他將於當地時間周一下午6時30分，離開馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。美股延續升勢，道指重上28000關，最多升逾400點，暫升373點，報28056點；標指升1.3%，報3391點；納指升1.8%，報11270點。

【01︰39】道指升374點，報28057點；標指升1.4%；納指升1.76%。

【00︰56】道指升361點，報28044點；標指升1.42%；納指升1.87%。

【00︰30】歐洲股市收市造好，英國升0.7%，德法升1.1%及1%。

【23︰44】美國白宮新聞祕書麥克納尼稱她的新冠病毒檢測結果呈陽性。

【22︰36】美股報捷同時，石油亦跟升，紐約期油曾升逾6%，每桶暫報39.08美元，升5.4%。

【22︰31】道指升326點，納指升1.6%。

【22︰25】【完美世界背景】iHuman赴美上市 定價範圍11-13美元

【22︰20】花旗建議可逢低買入全球股票，因為政策支持。

【22︰16】最新公布的美國ISM服務業PMI勝市場預期，道指升260點，報27943點；標指升1.06%；納指升1.16%。

【22︰01】道指升232點，納指升1.2%。

【22︰00】ISM服務業PMI為57.8，超市場預期。

【21︰40】摩通指拜登獲勝可能意味股市風格轉變。

【21︰37】英國稱開始調查新冠肺炎漏報事件。

【21︰33】道指升幅擴至逾200點。

【21︰30】道指高開143點，報27825點；納指升0.88%，報11172點；標指升0.77%，報3374點。

【21︰14】道指期貨升224點，報27789點；標指升0.7%，報3362點；納指升0.78%，報11320點。

【20︰40】外媒報道指，特朗普的醫生團隊將於周一稍後時間決定是否讓他提前出院。

【20︰09】高盛料歐洲央行12月加大緊急資產購買計劃的規模。

【19︰32】道指期貨升187點，報27752點；納指期貨升0.91%。

【19︰28】英國財相指，英國政府將保護公共財政。

【17︰45】布蘭特期油漲逾3%，每桶報40.44美元。

【16：53】英國9月服務業PMI終值意外錄得向上修定，終值為56.1，高於預期的55，前值為55.1；英國綜合PMI終值56.5，同樣高於預期的55.6。英鎊兌美元微升，現報1.295。

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，英國首相約翰遜表示，他不會特別希望過渡期結束時沒有達成新貿易協議。高盛建議客戶買入英鎊，並指出最近的事件表明，英國和歐盟正朝著達成英退後貿易協議的方向靠攏，高盛估計該協議可能在11月初達成。

【16：29】吉利德科學（美股：GILD.O）盤前升近半成。外電報道，美國政府將放棄對吉利德科學生產的新冠病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）的供應控制權。自從5月份被授予緊急使用權以來，該藥一直處於短缺狀態。

美國衛生與公眾服務部和吉利德科學表示，從周四開始吉利德將以與其他藥物相同的銷售方式，根據市場需求直接向醫院銷售該藥。

【16：23】美股科技股盤前反彈，Tesla（美：TSLA）盤前反彈逾2%；蘋果（美：AAPL）下周料發布iPhone 12，盤前升逾1%。另外，亞馬遜（美：AMZN）升0.8%。

【15：45】道指期貨及納指期貨升0.5%，標指期貨升0.4%。

【15：00】歐洲股市開市造好，英國富時100指數升0.6%，德法升0.5%。

【13：00】美股期貨向上，道指期貨現升0.7%，報27751點；標指及納指期貨現分別升0.62%及0.88%。

編輯：吳敏芳