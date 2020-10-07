  • 26°C
香港時間 : 20201007日 (三) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】道指期貨升百點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）

即市財經 14:28 2020/10/07

分享：

美股動態不斷更新

美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，拖累道指隔晚跌375點。特朗普於今早亞洲時段再發文指，願意簽署獨立的刺激措施法案，美股期貨靠穩。美國聯儲局將公布9月貨幣政策會議紀要，另外歐洲央行行長拉加德將發表講話。

焦點新聞︰

特朗普發文叫停紓困法案談判後　表態願簽署1.2萬億港元中小企、航空業援助

【科網壟斷】美國會報告批蘋果Google亞馬遜FB壟斷支配　建議立法「拆骨」

【環球經濟】大摩：全球經濟仍處V型反彈軌道　未來走勢看兩大關鍵

即市走勢︰

【14︰14】美股期貨升幅擴大，道指期貨升104點，報27804點；標指期貨升11點，報3364點；納指期貨升40點，報11314點。

【12︰03】美股期貨靠穩，道指期貨升14點，報27714點；標指期貨升1點，報3355點；納指期貨升13點，報11287點。

【11︰15】特朗普於香港時間周三早上再發文指，參眾兩院應立刻通過250億美元航空公司支薪和1350億美元的中小企派支票保障方案，利用早前通過的保障法案（Cares Act）未動用資金支付，他會即時簽署。

【10︰40】美國眾議院司法委員會反壟斷小組發表報告，針對美國4大科技公司，即亞馬遜（美︰AMZN）、Google母公司Alphabet（美︰GOOGL）、Facebook（美︰FB）及蘋果公司（Apple，美︰AAPL）的壟斷情況，批評這些科技龍頭濫用支配地位。報告中最嚴厲的建議是，建議國會考慮立法阻止這些公司擁有不同的業務類別，或導致相關科技巨頭分拆業務。

道指跌375點港股ADR升28點　原油價格升逾3%

 

-------------------------

10月6日（二）市況

美國總統特朗普臨近收市指，不會再就紓綑草案與民主黨談判，直到當選後才推出刺激法案，另外，眾議院報告稱，國會應考慮分拆大型科技企業，並限制併購。兩大負面消息，拖累道指及納指齊挫，道指收市跌375點，失28000關。

眾議院司法委員會就亞馬遜、蘋果公司、facebook及Google的商業行為，在超過一年時間的多場聽證會後，周二終於發表報告，指那些公司是自石油大王、鐵路大亨後，再次出現的壟斷，儘管這些企業為社會帶來好處，同時亦要付上代價，建議拆分企業，以免損害競爭。

報告續指，這些企業通常營運一個市場，在這裏自行製定一套規則，同時亦參與競爭，並以私人規則監管。報告認為，其任何的企業併購亦要視為反競爭，除非是有公眾利益。在過往聽議會上，委員會批評這些科網巨企損害經濟、不鼓勵創業精神、打擊就業、增加成本，以及低質量，因為企業權力太大，打擊新型競爭、創意及革新。

美國科網股收市跌勢：

蘋果 113.16 -2.9%
facebook 258.66 -2.3%
amazon 3,099.96 -3.1%
google 1,451.02 -2.1%
AMD 84.48 -1.9%
迪士尼 120.85 -2.0%
TESLA 413.98 -2.7%
ZOOM 478.25 -1.5%
Unity 82.74 -1.5%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點文章：

【美國經濟】鮑威爾︰財策力度不足 經濟復甦之路漫長

【遊戲股】任天堂市盈率僅20倍 Switch潛力被低估 有望成為遊戲界Tesla？

【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來　擬透過SPAC借殼美股上市

【美股焦點】投行看好蘋果電子支付業務 有望成為金融科技新秀

外圍數據 預測 實際 前期
德國8月工廠訂單（按月） 2.8% 4.5% 2.8%
德國8月工廠訂單（按年） -3.8% -2.2% -7.3%
英國9月建築業PMI 54 56.8 54.6
美國8月貿易帳 -662億美元 -671億美元 -636億美元

 

截至5：00 最新報 單日變幅（%） 年至今（%）
亞洲
香港恒指 23980 +0.9 -14.9
香港國指 9447 +0.9 -14.6
中國 3218 - +5.5
台灣 12704 +1.2 +5.9
日本 23433 +1.1 -0.9
韓國 2365 +0.3 +7.7
新加坡 2529 +0.5 -21.5
印度 39559 +1.5 -4.1
歐洲
英國 5949 +0.1 -21.1
法國 4895 +0.5 -18.1
德國 12906 +0.6 -2.6
美國
道指 27772 -1.3 -2.7
標指 3360 -1.4 +4.0
納指 11154 -1.6 +24.3

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌375點，收報27772，標指跌1.4%，收報3360點，納指跌1.6%，收報11154點。

【03：00】特朗普表示，在大選前不會繼續與民主黨進行紓困法案談判，道指跌319點，報27829點。

【01︰48】道指反覆暫升80點，報28229點，標指升0.16%，報3414點；納指跌0.06%。

【01︰00】美國疾控中心表示，截至昨日新冠肺炎確診病例累計達7436278宗，此前一天為7396730宗。

【23︰52】美股3大指數全綫轉跌，道指微跌1點，報28147點；標指跌0.33%；納指跌0.78%。

【23︰35】鮑威爾講話後，美股乏力，納指倒跌0.6%，道指僅升45點。

【22︰55】聯儲局主席鮑威爾發表講話，指經濟復甦之路仍漫長，且目前美國政府的經濟刺激政策仍然偏少，令復甦動力欠奉。他形容，若貨幣與財政政策共同推出直到經濟走出困局，屆時復甦動力將更強勁。而對於市場風險，鮑威爾認為可分為兩項，分別為：（1）肺炎病毒捲土重來、（2）經濟增長放緩引發典型衰退。

【22︰25】紐約期油升4%，道指升123點，納指升0.1%。

【22︰00】美國8月職位空缺從669.7萬，降至649.3萬。

【21︰30】道指高開65點，報28214點；標指升0.1%；納指升跌0.1%。聯儲局主席鮑威爾稍後將會發表講話。

【21︰08】紐約期油日內漲幅擴大至3%，每桶報40.4美元。

【20︰23】美股期貨個別發展，道指期貨升106點，報28101點；標指期貨升0.1%；納指期貨跌0.21%。

【19︰07】美國眾議院議長佩洛西周表示，與美國財長姆欽有關刺激方案的談判進展「非常緩慢」。

【18︰10】道指期貨跌34點。

【15︰00】歐洲股市早段靠穩，德股升0.2%；英股升近0.1%；法股升0.2%。

【13︰55】蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）據報最快下周二（10月13日）發布新iPhone 12，外電最新留意，蘋果在iPhone 12發布會前，先下架由Sonos（美：SONO）、Bose和Logitech等品牌供應的耳機和無線喇叭，料為蘋果自家頭載式耳機和全新小型版HomePod 鋪路。

【iPhone 12】新iPhone發布在即　蘋果下架非自家品牌耳機喇叭

【13︰25】百度（美：BIDU）投資的影視平台愛奇藝  （美： IQ） 周一回應沽空機構Wolfpack Research 的財務造假指控。愛奇藝表示，經公司內部調查後，並沒有證據顯示財務造假，駁斥指控毫無根據。

【中概股】愛奇藝反擊財務造假指控　股價升2%

【12︰00】道指期貨升62點，報28057點；標指期貨升2點，報3395點；納指期貨跌17點，報11452點。

【11︰45】澳洲維持利率0.25厘不變，符合市場預期。

【11︰40】路透報道，樂視創辦人賈躍亭一手創立的電動跑車品牌法拉第未來（Faraday Future）擬透過與SPAC（special-purchase acquisition company）的反向併購，借殼上市。

【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來　擬透過SPAC借殼美股上市　

【10︰25】《紐約時報》引述消息報道，有白宮高層官員阻止美國在11月3日美國大選前，發佈關於新冠肺炎疫苗的聯邦指導原則。健康專家憂慮，白宮遲遲未公佈統一使用新冠疫苗的安排，將會削弱公眾對疫苗的信心。

【新冠疫苗】白宮傳阻止在大選前發佈聯邦新冠疫苗指南　疫苗股盤後下跌

【08︰25】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財長努欽（Steven Mnuchin）周一就新一輪刺激方案通電話一小時，市場雖然憧憬白宮達成新一輪刺激方案，惟目前尚未出現接近達成協議的迹象。

【美國經濟】努欽、佩洛西就刺激方案通電　尚未出現接近達成協議迹象

道指升465點港股ADR升128點　油價升逾5%

-------------------------

10月5日（一）市況

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，經過一個周末留院治療，特朗普已經出院，並乘搭直升機返回白宮，美股期貨收市後繼續向上。道指全日曾升478點，高見28162點，越28000關，納指升勢強勁。另外，市場關注美國民主黨與白宮可否達成新紓困計劃。

焦點文章：

基金景順：搖擺選民或票歸拜登　拜登當選初段美股料見拋售

【中美角力】美國政府入股電動車電池金屬公司　特朗普尋減少依賴中國稀土供應

【美股焦點】《灰犀牛》作家Michele Wucker︰美股災難即將發生

【美股焦點】美國司法部據報將向Google提起反壟斷訴訟 針對搜尋器壟斷行為

【油價反彈】特朗普病情穩定　布蘭特期油、紐約期油齊彈2%

【美國大選】拜登民調領先新能源股偷步炒　福萊特曾升一成

  最新報 單日變幅（%） 年至今（%）
亞洲
香港恒指 23767 +1.3 -15.7
香港國指 9447 +0.5 -15.4
中國 3218 - +5.5
台灣 12548 +0.3 +4.6
日本 23312 +0.5 -1.5
韓國 2358 +1.3 +7.3
新加坡 2517 +2.1 -21.9
印度 38973 +2.4 -5.5
歐洲
英國 5942 +0.7 -21.8
法國 4871 +1.0 -18.2
德國 12828 +1.1 -2.5
美國
道指 28148 +1.7 -1.4
標指 3408 +1.8 +5.5
納指 11332 +2.3 +26.3

想炒埋外匯？一文睇哂美元、歐元、英鎊、日圓、加元、澳元、紐元、離岸人民幣本周支持阻力位

即市走勢：

【06︰30】特朗普已出院，並返回白宮。

【04︰00】道指收市升465點或1.7%，收報28148點；標指收報3408點，升1.8%；納指收市升2.3%，收報11332點。

【02︰45】美國總統特朗普表示，他將於當地時間周一下午6時30分，離開馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。美股延續升勢，道指重上28000關，最多升逾400點，暫升373點，報28056點；標指升1.3%，報3391點；納指升1.8%，報11270點。

【01︰39】道指升374點，報28057點；標指升1.4%；納指升1.76%。

【00︰56】道指升361點，報28044點；標指升1.42%；納指升1.87%。

【00︰30】歐洲股市收市造好，英國升0.7%，德法升1.1%及1%。

【23︰44】美國白宮新聞祕書麥克納尼稱她的新冠病毒檢測結果呈陽性。

【22︰36】美股報捷同時，石油亦跟升，紐約期油曾升逾6%，每桶暫報39.08美元，升5.4%。

【22︰31】道指升326點，納指升1.6%。

【22︰25】【完美世界背景】iHuman赴美上市　定價範圍11-13美元

【22︰20】花旗建議可逢低買入全球股票，因為政策支持。

【22︰16】最新公布的美國ISM服務業PMI勝市場預期，道指升260點，報27943點；標指升1.06%；納指升1.16%。

【22︰01】道指升232點，納指升1.2%。

【22︰00】ISM服務業PMI為57.8，超市場預期。

【21︰40】摩通指拜登獲勝可能意味股市風格轉變。

【21︰37】英國稱開始調查新冠肺炎漏報事件。

【21︰33】道指升幅擴至逾200點。

【21︰30】道指高開143點，報27825點；納指升0.88%，報11172點；標指升0.77%，報3374點。

【21︰14】道指期貨升224點，報27789點；標指升0.7%，報3362點；納指升0.78%，報11320點。

【20︰40】外媒報道指，特朗普的醫生團隊將於周一稍後時間決定是否讓他提前出院。

【20︰09】高盛料歐洲央行12月加大緊急資產購買計劃的規模。

【19︰32】道指期貨升187點，報27752點；納指期貨升0.91%。

【19︰28】英國財相指，英國政府將保護公共財政。

【17︰45】布蘭特期油漲逾3%，每桶報40.44美元。

【16：53】英國9月服務業PMI終值意外錄得向上修定，終值為56.1，高於預期的55，前值為55.1；英國綜合PMI終值56.5，同樣高於預期的55.6。英鎊兌美元微升，現報1.295。

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，英國首相約翰遜表示，他不會特別希望過渡期結束時沒有達成新貿易協議。高盛建議客戶買入英鎊，並指出最近的事件表明，英國和歐盟正朝著達成英退後貿易協議的方向靠攏，高盛估計該協議可能在11月初達成。

【16：29】吉利德科學（美股：GILD.O）盤前升近半成。外電報道，美國政府將放棄對吉利德科學生產的新冠病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）的供應控制權。自從5月份被授予緊急使用權以來，該藥一直處於短缺狀態。

美國衛生與公眾服務部和吉利德科學表示，從周四開始吉利德將以與其他藥物相同的銷售方式，根據市場需求直接向醫院銷售該藥。

【16：23】美股科技股盤前反彈，Tesla（美：TSLA）盤前反彈逾2%；蘋果（美：AAPL）下周料發布iPhone 12，盤前升逾1%。另外，亞馬遜（美：AMZN）升0.8%。

【15：45】道指期貨及納指期貨升0.5%，標指期貨升0.4%。

【15：00】歐洲股市開市造好，英國富時100指數升0.6%，德法升0.5%。

【13：00】美股期貨向上，道指期貨現升0.7%，報27751點；標指及納指期貨現分別升0.62%及0.88%。

編輯：吳敏芳

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國 白宮 美國民主黨

上一篇文章

【iPhone 12】iPhone以外還有甚麼？　蘋果發布會「邀請函」話你知

下一篇文章

【涉抄日GAME】《原神》擊敗騰訊《絕地求生》成全球第二賺錢GAME　首周全球收入4.65億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升百點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升百點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　13日正式發布【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　13日正式發布【附價目表】
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元